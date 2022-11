Tráiler de 'The Witcher: El origen de la sangre', la precuela con Michelle Yeoh

El universo audiovisual que The Witcher ha cimentado con el auspicio de Netflix sufrió un gran terremoto hace pocos días, cuando Henry Cavill anunció que abandonaba la serie en su cuarta temporada. La entrega anterior se estrenaría este verano, pero de cara a episodios sucesivos Cavill sería reemplazado por Liam Hemsworth como Geralt de Rivia: una noticia que conmocionó al fandom y de la que aún se especula sobre sus verdaderas razones (no parece que haya sido cosa de los compromisos renovados de Cavill como Superman en el universo de DC). En cualquier caso, la obra de Andrzej Sapkowski sigue siendo muy lucrativa para Netflix, generando producciones derivadas más allá de la serie principal, y la última de ellas es The Witcher: El origen de la sangre.

Se trata de una precuela de The Witcher con un margen cronológico aún mayor que el que ostenta, por ejemplo, otra serie tan exitosa como La casa del dragón con respecto a la trama de Juego de tronos. El origen de la sangre se ambienta, así, 1200 años antes de las aventuras del personaje de Cavill, combinando la creación del primer brujo con las aventuras de siete parias que se unen contra un poder inimaginable. La líder de estos parias es Scian, interpretada por Michelle Yeoh en un año fulgurante para su carrera (aún está fresco el taquillazo que ha supuesto en EE.UU. Todo a la vez en todas partes), y su lucha conducirá a aquella Conjunción de las Esferas tan clave en el universo de Sapkowski. El origen de la sangre es una miniserie compuesta por cuatro episodios.

Y tiene su estreno fijado desde hace tiempo. Este 25 de diciembre desembarcará en Netflix, luego de que se publicaran varias imágenes y viéramos un pequeño adelanto como escena poscréditos de la segunda temporada de The Witcher. Ahora, sin embargo, Netflix se ha decidido a lanzar un avance con todas las de la ley, permitiendo que veamos a Yeoh en combate junto a sus aliados. La serie ha sido desarrollada por Declan de Barra bajo la supervisión de Lauren Schmidt Hissrich (showrunner de The Witcher), mientras que la dirección de los episodios corre a cuenta de Sarah O’Gorman y Vicky Jewson. Puedes ver el tráiler bajo estas líneas.

