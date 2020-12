Tráiler de ‘Superman y Lois’: Conoce a la familia Kent

Dentro del universo superheroico existen ciertos personajes que han experimentado tantas y tantas adaptaciones para la pequeña y gran pantalla que se antoja necesaria la visión de autores más personales o, en su defecto, de nuevos enfoques que enriquezcan sus historias. Superman y Lois es una serie cimentada sobre esta segunda estrategia; una vez ya hemos visto la adolescencia del Hombre de Acero (en Smallville), hemos conocido a parte de su familia (Supergirl) o hemos asistido a varias aventuras suyas en el cine (sea a manos de Richard Donner o Zack Snyder) tocaba refrescar ligeramente al personaje. Y Greg Berlanti, amparado por The CW, ha encontrado el modo.

De esta forma, Superman y Lois se distanciará de su referente más socorrido (la serie de los 90 Lois & Clark: Las nuevas aventuras de Superman) para centrarse en la pareja que forman Clark Kent y Lois Lane, sí, pero desde una perspectiva que no habíamos visto nunca. La nueva serie de The CW (perteneciente a un Arrowverso donde gran parte de sus series, de Arrow a Black Lightning, afronta su recta final) contará el día a día de los dos personajes una vez han contraído matrimonio y tienen dos hijos de los que cuidar. Tyler Hoechlin, que ya apareció en Supergirl, Batwoman o el crossover Crisis on Infinite Earths, volverá a interpretar al Último Hijo de Krypton, acompañado de Bitsiew Tulloch.

Superman y Lois estrenará su primera temporada, compuesta por 13 capítulos, el próximo 23 de febrero, y narrará cómo Clark y Lois han de combinar sus profesiones periodísticas/superheroicas con el cuidado de sus vástagos. A poco menos de dos meses de su lanzamiento, The CW ha lanzado un tráiler de la serie para que vayamos abriendo boca.