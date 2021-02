Tráiler de ‘Shadow and Bone’, la nueva fantasía épica de Netflix

A su publicación en 2013, Sombra y hueso dio paso a una exitosa trilogía de fantasía épica completada por Asedio y tormenta y Ruina y ascenso. Los términos contrapuestos fueron dejados de lado en la siguiente fase del llamado Grishaverso, con una Duología Nikolai conformada por El rey marcado y Rule of Wolves, aun sin publicar en España, y el éxito amasado por la obra de Leigh Bardugo ya era tal que no pasaría mucho tiempo antes de que alguien se interesara por adaptarla. Finalmente ha sido Netflix la que se ha encargado de hacerlo, en busca de un nuevo hit de este género luego del fenómeno que ha supuesto The Witcher, actualmente rodando su segunda temporada.

El Grishaverse debe su nombre a los Grisha: un ejército de soldados mágicos al que se une Alina Starkov al comienzo de la historia, según esta joven huérfana descubre que posee extraños poderes. En un mundo asolado por la guerra civil, Starkov pronto descubrirá que nada es lo que parece y debe tener cuidado sobre a quién profesarle lealtad, y es el punto de partida de Shadow and Bone, la serie de Netflix que adapta el primer libro de la Trilogía Grisha. Jessie Mei Li es la encargada de interpretar a Starkov, secundada por un amplio reparto donde también vemos los rostros de Ben Barnes, Danielle Galligan, Daisy Head o Gabrielle Brooks.

Shadows and Bone tiene a Eric Heisserer como showrunner, luego de ganar el Oscar por su libreto de La llegada y escribir el gran éxito de Netflix A ciegas. La primera temporada se compondrá de ocho episodios (teóricamente adaptando el primer libro, Sombra y hueso) a estrenarse el próximo 23 de abril, y la plataforma de streaming ha demostrado que no ha reparado en gastos con su primer tráiler. Échale un vistazo bajo estas líneas, y prepárate para la batalla.