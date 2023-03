The CW

Una vez dejaba atrás Las escalofriantes aventuras de Sabrina en Netflix, Roberto Aguirre-Sacasa podía exprimir todo el potencial descabellado de la otra serie que desarrollaba en paralelo, en este caso para The CW. Riverdale es una actualización de los famosos Archie Comics, pero eso no le ha impedido ir enrevesando sus tramas cada vez más, hasta alcanzar una suerte de punto de inflexión en su sexta temporada.

La cual, supimos luego, iba a ser la penúltima. The CW ha dispuesto que Aguirre-Sacasa concluya Riverdale con su séptima temporada, retomando un cliffhanger bastante marciano que el tráiler recientemente publicado intenta aclarar un poco. Luego de que el cometa Bailey estuviera a punto de impactar contra nuestro planeta, el grupo de amigos que capitanea K.J. Apa como Archie era enviado atrás en el tiempo, al año 1955. Ahí se convertían en adolescentes disfrutando de la vida sencilla de la época.

Esto comunicaba con los cómics originales, y permitía juguetear con las parejas que hasta entonces se habían ido dando. Pero Jughead (Cole Sprouse) conserva la memoria de cómo estaban las cosas antes, e insiste a sus amigos que ese no es el momento temporal que les corresponde. Naturalmente es tachado de loco, pero a partir de ahí la trama de Riverdale, esa que le conducirá a su final definitivo, irá evolucionando.

Sprouse y Apa siguen acompañados por Camila Mendes como Verónica y Lili Reinhart como Betty. The CW aún no ha fijado fecha de estreno para los últimos episodios de Riverdale, aunque no debería quedar mucho, y podremos disfrutar de esta temporada decisiva en el catálogo de Movistar+. Echa un vistazo al avance bajo estas líneas.

