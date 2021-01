Tráiler de la serie ‘The Mighty Ducks: Game Changers’, secuela de ‘Somos los mejores’

Durante el pasado Investor Day se anunciaron multitud de próximos proyectos con Disney involucrada, y aún hubo muchos más cuyos detalles e imágenes no llegaron a la prensa. Así, mientras tratábamos de poner orden entre todas las series de Star Wars y Marvel cuya producción ya había empezado, la Casa del Ratón confirmaba a sus accionistas que también estaba en marcha una serie basada en The Mighty Ducks, la película que conocimos en España como Somos los mejores. Incluso les mostraba entonces las primeras imágenes de esta ficción, a través de un tráiler que no hemos podido ver hasta ahora, y que confirma el regreso de Emilio Estévez como el entrenador Gordon Bombay.

El título de la serie es The Mighty Ducks: Game Changers, y parte de una premisa bastante sugerente: los llamados Patos Poderosos que protagonizaron la trilogía de Somos los mejores en los años 90 (completada por Vuelven los mejores y El regreso de los mejores) forman ahora un equipo mezquino y ultracompetitivo, del cual es expulsado Evan Morrow. Este chico interpretado por Brady Noon (a quien conocimos en Chicos buenos) se pone a reclutar entonces a nuevos jugadores de hockey que puedan rivalizar contra los Patos Poderosos, topándose en su camino con Bombay, quien entrenara al equipo durante sus primeros años.

El personaje de Estévez accederá a adiestrar a la nueva formación, por lo que todo apunta a que, en un giro inesperado, los Patos Poderosos pasarían a ser los villanos de la función. The Mighty Ducks: Game Changers está desarrollada por Steven Brill (guionista de Somos los mejores), y cabe decir que no es la primera serie inspirada en esta trilogía: en 1996 ya se emitió la serie animada Los Patos Poderosos, que tenía sin embargo una relación bastante tangencial con el hockey. La nueva entrega de esta franquicia se compone de diez episodios a empezar a estrenarse en Disney+ este 26 de marzo, y puedes ver el tráiler bajo estas líneas.