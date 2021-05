Toni Collette y Colin Firth protagonizarán la nueva serie de intriga de HBO Max

En 2004 Jean-Xavier de Lestrade dirigió la miniserie documental El caso de la escalera. Este true crime, que pronto acogería una inmensa atención mediática, indagaba en la misteriosa muerte de Hathleen Peterson, cuyo cuerpo fue descubierto sin vida sobre las escaleras de su casa en 2001. Su marido Michael Peterson, novelista norteamericano y padre de cinco hijos, fue considerado uno de los principales sospechosos y dio comienzo una investigación prolongada durante años. La creciente complejidad del caso desembocó en una secuela de El caso de la escalera y posteriormente en una nueva miniserie, también a manos de De Lestrade. Pero ahí no terminó el fenómeno.

Según recoge Collider, la miniserie de De Lestrade (que se basó en numerosos reportajes y libros sobre el caso) se convertirá en una ficción dramática a manos de HBO Max, que ya ha fichado protagonistas. Estos son Colin Firth en el papel del novelista y Toni Collette como la mujer cuya muerte desencadena la trama, en un nuevo ejemplo del excelente estado de salud del que hoy disfruta la carrera de Collette. Además de su próximo debut a la dirección con Writers & Lovers, la actriz se ha dejado ver en los últimos años en títulos de gran éxito como Hereditary, Puñales por la espalda y, dentro de los márgenes de Netflix, Estoy pensando en dejarlo y la miniserie Creedme. Además, pronto aparecerá en Nightmare Alley de Guillermo del Toro.

El título de esta nueva serie es The Staircase y viene producida tanto por la citada HBO Max como por Annapurna Television. Entre sus responsables están Maggie Cohn (que estuvo a bordo de American Crime Story) y Antonio Campos, cineasta en alza que el año pasado estrenó en Netflix la reivindicable El diablo a todas horas. Ambos son showrunners y productores ejecutivos, y Campos se encargará asimismo de dirigir seis de los ocho capítulos que compondrán esta miniserie. The Staircase aún no tiene fecha de rodaje ni de estreno en HBO Max.