Todo lo que sabemos de 'The Falcon and the Winter Soldier', el 'Arma letal' de Marvel

Marvel Studios nos prometió una llegada apoteósica a Disney+ con sus nuevas series, y piensa cumplir lo prometido. A dos semanas del estreno de Bruja Escarlata y Visión, su primera apuesta para la plataforma de la Casa del Ratón, la sitcom demente e impredecible de Elizabeth Olsen y Paul Bettany sigue recibiendo alabanzas por parte de crítica y público.

Sin embargo, no está de más recordar que esta ficción es solo el principio de la Fase 4, y de todas las series de la Casa de las Ideas que están por llegar a Disney+. El siguiente show del MCU aterrizará en el servicio de VOD en menos de dos meses y tendrá un tono totalmente opuesto al de Bruja Escarlata y Visión.

Sam Wilson (Anthony Mackie) y Bucky Barnes (Sebastian Stan)

Si la apuesta de la brujita y el androide es un homenaje cargado de magia a la historia de las sitcoms, The Falcon and the Winter Soldier recupera el espíritu de la Marvel más realista y pegada a la actualidad, el espíritu de Capitán América: El Soldado de Invierno o Capitán América: Civil War (incluso repite el compositor de estas dos, Henry Jackman).

La nueva serie, protagonizada Sam Wilson (Anthony Mackie) y Bucky 'sin melena' Barnes (Sebastian Stan), los mejores amigos de Steve Rogers (Chris Evans) en el MCU, promete ser una aventura global con viejos conocidos e introducción de otros personajes que sonarán a los fans de los cómics.

Creada por Malcolm Spellman y dirigida por Kari Skogland, repasamos todo lo que sabemos de la próxima serie de Marvel.

¿De qué va todo esto?

Aunque no se conocen muchos detalles sobre la producción, sabemos que The Falcon and the Winter Soldier se sitúa justo después de Vengadores: Endgame. Recordemos que Sam y Bucky desaparecían tras el chasquido de Thanos (Josh Brolin) en Vengadores: Infinity War y se los dio por muertos durante cinco años hasta su regreso en Endgame.

La serie, que tendrá seis episodios (los actores la han definido como "una película de seis horas"), ahondará en las secuelas que ha dejado lo acontecido en las dos últimas películas en los personajes: por un lado, Falcon acaba de heredar el escudo de Capitán América y, a juzgar por el tráiler, no está muy seguro de poder/querer hacerse cargo de lo que eso representa; y, por otro lado, Bucky bastante tiene con tener más de 100 años.

Sam Wilson (Anthony Mackie) y Bucky Barnes (Sebastian Stan)

En un mundo sin Capitán América (y sin su amigo Steve), ambos deberán aunar fuerzas en una aventura global, con un tono en apariencia muy similar al de una 'Buddy Movie', que pondrá a prueba sus habilidades y su paciencia.

Recordemos que, antes del anuncio de esta serie, Sebastian Stan ya hizo campaña para un spin-off protagonizado por estos personajes, que bebiera de comedias 'Buddy Movie' clásicas como Huida a medianoche. Pues bien, en mayo del año pasado, durante el rodaje, el actor rumano aseguró en una entrevista para The Direct que la relación entre los protagonistas tenía mucho de Arma letal.

Viejos conocidos

Esto es Marvel y, como los fans de sus cómics y películas saben, todo está relacionado. Siendo así, estaba claro que los protagonistas no aterrizarían solos en la pequeña pantalla, sino acompañados por personajes que conocemos bien.

Por un lado, regresa el Barón Zemo (Daniel Brühl), aquel terrorista sokoviano lo suficientemente maquiavélico como para enfrentar a Steve y Tony Stark (Robert Downey Jr.) en Civil War. De momento, se desconoce qué papel jugará en la trama, pero es probable que se alié con el dúo Sam/Bucky para enfrentar una amenaza mundial, y por fin lo veremos ponerse la clásica máscara morada del personaje en los tebeos.

El Barón Zemo (Daniel Brühl)

Zemo no es el único de la saga Capitán América que estará de regreso en la serie sobre sus mejores amigos. Sharon Carter (Emily VanCamp), la sobrina nieta de Peggy Carter (Hayley Atwell), también volverá al MCU. Exagente de S.H.I.E.L.D. y de la CIA, lo último que supimos de ella es que ayudó a Steve en Civil War, lo que la obligó a huir y esconderse al igual que Viuda Negra (Scarlett Johansson), Wanda o el propio Steve.

Posteriormente, Carter desapareció a causa del chasquido de Thanos, por lo que también la veremos lidiar con los estragos de buscar su lugar en un mundo que ha seguido adelante sin ella por cinco años. Esperemos que, en la serie, la Agente 13 por fin tenga el peso que no se le supo dar en gran pantalla.

Nuevas caras

Recapitulemos. The Falcon and the Winter Soldier nos sitúa tras los eventos acontecidos en Vengadores: Endgame, con unos Sam y Bucky recién llegados a un mundo en el que los han dado por muertos durante cinco años. Lo mismo le pasa a la aliada vengadora Sharon Carter. En cuanto al Barón Zemo, todo apunta a que va a colaborar con los protagonistas.

En esta nueva realidad, tampoco está el Capitán América de Steve Rogers, que al final de Endgame prefería volver atrás en el tiempo y vivir una vida normal con Peggy. Ahora el escudo y su responsabilidad son cosa de Falcon. ¿O, tal vez, de un tal John Walker? Una de las grandes novedades de la serie es la introducción de este personaje, al que da vida Wyatt Russell, el nuevo 'Capi' a ojos del Gobierno.

Wyatt Russell spotted filming ‘The Falcon and the Winter Soldier’ series https://t.co/6slFw5Z9U8pic.twitter.com/cONEQhatVo — Page Six (@PageSix) January 21, 2020

Se trata de un personaje recurrente en los cómics de la Casa de las Ideas desde los 80, que acababa convirtiéndose en Super-Patriot al cargo del Gobiernos de los Estados Unidos después de que retirasen a Steve Rogers. Unos años después, el personaje se convertiría en U.S. Agent. Por el momento, se desconocen más detalles sobre su trama en la serie o sobre cuánto tiempo usurpará el escudo de Vibranium.

Y volviendo al villano de la ficción. Si Zemo es probablemente un aliado de Sam y Bucly, ¿quién está orquestando una conspiración global capaz de movilizar a estos héroes vengadores? En diciembre, medios como Screen Rant se hacían eco de la posibilidad de que este antagonista sea el primer Flag-Smasher de los cómcis, Karl Morgenthau, que aquí podría convertirse en mujer en manos de la actriz Erin Kellyman.

¿Será Flag-Smasher el verdadero villano?

En las viñetas, se trata de un un ricachón al que Capitán América conoce bien, y que fundó la organización terrorista ULTIMATUM en su lucha contra el nacionalismo.

Aventura global y realista

La sinopsis oficial de la serie dice, textualmente, que la trama seguirá a Falcon y al Soldado de Invierno en "una aventura global". Así, podemos presuponer que los protagonistas se desplazarán a diferentes países, aunque de momento no podemos confirmar el motivo principal por el que se verán obligados a viajar por el mundo.

Eso sí, sabemos que, aunque la mayor parte de la serie se ha rodado en los estudios Pinewood de Atlanta, la producción también se ha desplazado a Praga. Precisamente tuvieron que suspender el rodaje en la capital checa a mediados de marzo de 2020 a causa de la COVID-19 y no pudieron reanudarlo hasta octubre, pese a que solo les quedaba una semana de rodaje.

Sam Wilson (Anthony Mackie) y Bucky Barnes (Sebastian Stan)

Asimismo, este es el regreso de la Marvel de las peleas cuerpo a cuerpo, las escenas de acción cuidadas al detalle y el thriller. Eso sí, tal y como prometía la directora Kari Skogland durante la presentación de la serie en la D23 de hace dos años: ""Habrá mucha acción, mucha emoción y mucha comedia".

¿Cuándo se estrena?

En un principio, esta iba a ser la primera ficción marvelita en aterrizar en Disney+, pero, debido a la pandemia, hubo que alargar su rodaje y Bruja Escarlata y Visión terminó por debutar primero en el servicio.

Así, The Falcon and the Winter Soldier será las segunda serie de Marvel Studios en llegar a Disney+ y lo hará el 19 de marzo. Quedan menos de dos meses para averiguar cómo se las arreglan Sam y Bucky sin Steve. Hasta entonces, podemos seguir disfrutando de la sitcom demencial en la que se ha convertido la vida suburbana de Wanda y Visión.

The Falcon and the Winter Soldier se estrenará en Disney+ el 19 de marzo.