Todo lo que sabemos de 'Bruja Escarlata y Visión', el regreso de Marvel

26 de abril de 2019. Fue la fecha de estreno de Vengadores: Endgame, superproducción entre las superproducciones en la que el prolífico universo cinematográfico de Marvel juntaba a todos sus superhéroes tras tres fases buscando gemas del Infinito.

Endgame también sería, qué poco lo imaginábamos entonces, la última película que estrenaría Disney en año y medio (aclaración: Spider-Man: Lejos de casa es de Sony). La pandemia por coronavirus no solo ha retrasado los estrenos de Viuda Negra y Eternals, previstos para 2020, sino que también ha paralizado rodajes como el de The Falcon and the Winter Soldier, la que iba a ser la primera serie del MCU para Disney+.

Finalmente será otra ficción para la plataforma, Bruja Escarlata y Visión, la que nos reúna con ese mundo de capas y mallas capitaneado por Kevin Feige tras estos meses de sequía, y la que nos introduzca inesperadamente en la esperada Fase 4. Se trata de una de las series marvelitas más esperadas por los fans (para prueba, nuestra encuesta), aquella sobre la que el mandamás de Marvel Studios dijo: "No se parecerá a nada que hayamos visto antes".

Ahora que EW ha sacado más imágenes y nuevos detalles sobre la ficción comandada por Jac Schaeffer y dirigida por Matt Shakman, aprovechamos para repasar todo lo que sabemos de la aventura televisiva (y vintage) de los tortolitos Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Visión (Paul Bettany).

Una sitcom como las de antes

Don’t touch that dial... #WandaVision is "a love letter to the golden age" of TV, and now Elizabeth Olsen and @Paul_Bettany's strange, sweet adventure with an eye toward the past unlocks @MarvelStudios' next phase. https://t.co/WedfUk8VlJ Story by @devancogganpic.twitter.com/mzIFEwLNDL — Entertainment Weekly (@EW) November 10, 2020

Son muchas las series que Marvel está preparando para Disney+, pero no hay ninguna como Bruja Escarlata y Visión, como no se han cansado de repetir los ejecutivos detrás de esta apuesta tan peculiar. Estamos ante una ficción de seis horas que se ha definido como “mitad sitcom clásica, mitad espectáculo de Marvel”.

"La serie es una carta de amor a la Edad Dorada de la televisión", afirma el creador Jac Schaeffer en la entrevista para EW: "Estamos homenajeando a todos esos shows increíbles y esas personas que llegaron antes que nosotros, pero a la vez estamos intentando hacer algo nuevo".

Todas las imágenes promocionales de la serie mantienen ese estilo de ficción de los 50 (a lo The Dick Van Dyke Show) que supone una ruptura bastante bestia con lo anteriormente visto en el MCU. Su capítulo piloto, sin ir más lejos, se rodó como si de una sitcom de los 50 se tratase: en blanco y negro, y frente a una audiencia en directo.

Tanto Bettany y Olsen confiesan que les aterraba tener que realizar ese primer episodio frente a una audiencia en vivo, pero terminaron por engancharse al formato. "Había algo muy meta para mí porque solía visitar esos platós de niña, cuando mis hermanas trabajaban en Padres forzosos", afirma Olsen. "Nos venimos muy arriba al final", cuenta Bettany: "Queríamos seguir con el show. Tal vez llevárnoslo de tour o algo así. Bruja Escarlata y Visión sobre la nieve".

Más allá de ese directo, el equipo usó objetivos e iluminación de la época para capturar el acabado propio de aquellos programas. Los encargados de los efectos especiales llegaron a apropiarse de cables y trucos de cámara de las series sesenteras Embrujada o Mi bella genio, y, como recoge la publicación norteamericana, cuando el color de piel granate de Visión no se apreciaba bien en la escala de grises, los maquilladores pintaban a Bettany de azul.

Para captar el tono de Bruja Escarlata y Visión, Shakman y Schaeffe­­­r previamente habían acudido a una escuela especializada en la creación de sitcoms, e incluso se entrevistaron con Dick Van Dyke en Disneyland. Y aquí no acaba la cosa porque la serie se rodó en parte en la famosa calle Blondie de Warner Bros. en Burbank, hogar de comedias clásicas como Father Knows Best, Mamá y sus increíbles hijos y la ya mencionada Embrujada.

¿De qué va todo esto?

Aunque cueste creerlo, fue Feige el que tuvo la idea de meter a Wanda y Visión, dos de los personajes más queridos del MCU, en un extraño mundo de fantasía y felicidad suburbana. Al parecer, el bueno de Kevin es un nerd confeso de las sitcom clásicas y se dedica a ver episodios viejos por las mañanas antes de ir a trabajar. "Es una forma de escapar de la realidad por 30 minutos", explica a EW.

Precisamente ese carácter escapista de este tipo de programas es lo que veremos en el show. Ambientada después de los acontecimientos de Endgame (recordemos que Visión fallecía a manos de Thanos en Vengadores: Infinity War), la serie arranca con el matrimonio compuesto por la bruja y el androide la mar de a gusto en el idílico pueblo de Westview.

"Nos encontramos con Wanda y Visión viviendo una feliz vida suburbana, tratando de ocultar sus poderes al resto", adelanta Schaeffer a EW. Pero, a medida que las décadas avanzan, los recién casados se dan cuenta de que no todo es tan perfecto como parece. Pese a todo lo relacionado con las sitcoms clásicas, el romance entre ambos héroes acaparará la trama central. "Siempre atrae el amor entre dos outsiders",afirma el creador.

Bruja Escarlata y Visión también pondrá el foco sobre la todopoderosa Wanda, por fin protagonista absoluta en pantalla. “Tenemos la oportunidad de contar su historia y enseñar más de lo que ella puede hacer”, asegura Feige: “Jugaremos con eso en la serie, será divertida, un poco terrorífica e influirá en el futuro de la Fase 4 del MCU”. Ahí queda eso.

Personajes secundarios

Honey, I’m chrome! #WandaVision is set to blow your mind in ways you’ve never seen from the Marvel Cinematic Universe. https://t.co/WedfUk8VlJpic.twitter.com/EZPGmbfKMI — Entertainment Weekly (@EW) November 10, 2020

Entre los habitantes más ilustres de Westview, además de a nuestros protagonistas tenemos a Agnes (Kathryn Hahn), la clásica vecina cotilla que se mete en la vida de Wanda y Visión. "Siempre me ha gustado esa magia humana que tienen los proyectos del MCU", asegura Hahn: "Siempre me han interesado esos sobresaltos de adrenalina y humanidad".

A ellos se une también Monica Rambeau (Teyonah Parris), a quien conocimos en su día como la hija de la mejor amiga de Carol Danvers (Brie Larson) en Capitana Marvel. En los cómics, fue la primera mujer vengadora afroamericana y también ha tenido nombres superheroicos tan sonados como Photon, Pulsar, Spectrum y Capitana Marvel.

Otros viejos conocidos del MCU que regresarán son Kate Dennings (de las películas de Thor) y Randall Park (el agente del FBI de Ant-Man y la Avispa).

Calendario Marvel

“Estos episodios estarán muy relacionados con las películas”, ha asegurado Feige sobre todas las series para Disney+ que ahora también conformarán el MCU.

Mientras los ejecutivos de la Casa del Ratón se las ingenian para que los retrasos en los estrenos cinematográficos no se carguen su cuidada continuidad en el universo marvelita, Bruja Escarlata y Visión llega a la pantalla estrechamente ligada a Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Recordemos que Wanda tendrá un papel fundamental en la secuela de Doctor Strange, que tiene previsto su estreno el 25 de marzo de 2022.

De momento, Kevin Feige confía en que la serie protagonizada por Olsen y Bettany atraiga a un nuevo público que no haya visto necesariamente las películas del MCU. "Si no has visto ninguna y simplemente quieres meterte en esta cosa rara porque amabas The Dick Van Dyke Show, funcionará", promete: "Pero si has seguido las 23 películas que hemos hecho y continúas con las historias que nos adentran en la Fase 4, habrá muchos premios esperándote a medida que se desvele todo".

Fecha de estreno

Cuando EW habló con el equipo de la serie en octubre, acababan de regresar al set con todas las medidas para hacer frente a la COVID-19 después de haber tenido que paralizar el rodaje por la pandemia a principios de año. Afortunadamente, solo quedaban unos últimos retoques.

Hace unos meses, tras el retraso en el estreno de The Falcon and the Winter Soldier, previsto para este otoño (el rodaje en exteriores tuvo que posponerse por el coronavirus), todo apuntaba a que Bruja Escarlata y Visión sería finalmente la única apuesta marvelita en ver la luz este 2020. Sin embargo, varios medios (como Comic Book Movie) informan ahora de que la ficción podría llegar finalmente en enero de 2021.

Tal vez tengamos que esperar un mes más de lo previsto para ver a Wanda alterar la realidad desde su acomodado salón de casa de los 50. Afortunadamente, a juzgar por lo que sabemos de Bruja Escarlata y Visión, la espera promete merecer la pena.

