Tiroteos y bombas incendiarias: ¿qué pasa con el rodaje de la secuela de 'Justified'?

A los capítulos de Justified, la serie de FX con Timothy Olyphant como un sheriff de gatillo fácil, nunca les faltó la violencia. Y suponemos que su secuela Justified: City Primeval irá por los mismos derroteros. El problema: que, en el rodaje de este último show, la violencia no parece ser únicamente ficticia.

Según The Hollywood Reporter, el rodaje de la serie en la zona del South Loop de Chicago se vio interrumpido el lunes cuando alguien arrojó al plató aquello que la policía describe como un "artefacto incendiario".

La bomba casera no llegó a explotar y no se produjeron daños personales. De momento, añade el rotativo estadounidense, no se ha detenido a nadie como presunto responsable de la agresión.

THR describe también otro incidente que tuvo lugar hace tres semanas, cuando dos vehículos cuyos ocupantes se disparaban entre ellos chocaron contra barricadas tendidas en el plató. El siniestro, que tuvo lugar en otro área de Chicago (el West Side), tampoco resultó en víctimas, pero obligó a suspender el rodaje durante varios días.

"Verse tan cerca de un tiroteo fue una experiencia muy traumática para el equipo y el reparto", señaló el presidente de FX, John Landgraf. De momento, el rodaje de Justified: City Primeval sigue adelante, pero el canal ha aumentado la seguridad en sus instalaciones.

Basada en las novelas del escritor Elmore Leonard (Jackie Brown), al igual que su serie matriz, la serie cuenta de nuevo con Olyphant, así como con su hija Vivian Olyphant, Boyd Hollbrook y Vondie Curtis-Hall, entre otros intérpretes. De momento, el show no tiene fecha de estreno.

