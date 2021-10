Tienes una cita en Desengaño 21: ‘Aquí no hay quien viva’ llega mañana a Netflix

A 18 años del estreno de Aquí no hay quien viva, está claro que los espectadores no la han olvidado. Solo hay que asomarse cualquier día a Internet y reparar en la cantidad de memes que la serie producida por José Luis Moreno sigue generando (y la nostalgia en la que vienen envueltos) para comprender que la comedia ha sido objeto de revisiones y descubrimientos en todo este tiempo, convirtiéndose en un fenómeno que traspasa generaciones y se mantiene invulnerable a la sombra de la (por otro lado igualmente exitosa) La que se avecina, surgida tras su finalización. El caso es que Aquí no hay quien viva está disponible en Amazon Prime Video y Atresplayer, pero acabamos de saber que pronto también saltará al servicio de streaming más popular de todos.

Esto es, Netflix. La compañía no lo ha anunciado oficialmente, pero varios usuarios se han percatado de que la serie creada por Laura y Alberto Caballero se incorporará al catálogo el viernes 15 de octubre: mañana. Pocas horas después de que el descubrimiento se extendiera por redes sociales, el propio Caballero se ha hecho eco del mismo lanzando una broma sobre la serie más vista del momento (y según parece de toda la historia) creada por Netflix. “Mañana tenéis Aquí no hay quien viva al completo en Netflix. Si alguien no la ha visto, es como El juego del calamar, pero en una comunidad de vecinos”, escribe el guionista, que también ha participado en el desarrollo de La que se avecina.

Mañana tenéis #ANHQV al completo en @netflix Si alguien no la ha visto, es como El juego del calamar, pero en una comunidad de vecinos. pic.twitter.com/RKo1pfEs22 — Alberto Caballero (@alber_caballero) October 14, 2021

Antena 3 comenzó a emitir Aquí no hay quien viva, centrada en las peripecias de la comunidad de vecinos de Desengaño 21, en 2003. Gracias a unos guiones pletóricos y unos personajes inolvidables (de Juan Cuesta al portero Emilio pasando por su padre Mariano o Belén), la serie fue un enorme éxito que llevó a la cadena a demandar un ritmo de producción insostenible. Aquí no hay quien viva solo duró tres años, pero en este periodo de tiempo pudo emitir cinco temporadas con episodios que llegaban a superar la hora y media de duración, conduciendo a un agotamiento del que, no obstante, la comunidad fan prefiere no acordarse a la hora de celebrar sus virtudes y recordar sus mejores chistes.

