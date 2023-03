El thriller truculento de Elizabeth Olsen basado en una historia real que lo va a petar en HBO Max

Elizabeth Olsen lo ha vuelto a hacer: tras salvar la 'Fase 4' de Marvel en la piel de la todopoderosa Wanda Maximoff en Bruja Escarlata y Visión, la californiana promete obsesionarte un año más en pequeña pantalla con Love & Death, el truculento thriller doméstico de HBO Max, basado en un asombroso caso real.

La ficción, que cuenta con siete episodios y llega a la plataforma el 27 de abril, aborda la verdadera historia de Candy y Pat Montgomery y Betty y Allan Gore, dos parejas que asisten a la iglesia y disfrutan de su vida en un pequeño pueblo de Texas... hasta que una aventura extramatrimonial lleva a alguien a coger un hacha.

Jesse Plemons, Lily Rabe, Patrick Fugit, Krysten Ritter, Tom Pelphrey, Keir Gilchrist y Elizabeth Marvel completan el reparto del que promete ser el fenómeno de HBO Max esta primavera, escrito por David E. Kelley (Big Little Lies) y dirigido por Lesli Linka Glatter.

Como muestra el avance, la historia en la que se basa la serie es del todo rocambolesca. Olsen se mete en la piel de Candy Montgomery, ama de casa texana condenada por asesinar a su vecina y amiga Betty con un hacha después de tener un affair con el marido de esta y enamorarse de él.

La serie, firmada por los creadores de Big Little Lies y con el aliciente de tratarse de un hecho real, tiene todo en sus manos para convertirse en otro éxito del servicio de VOD, que ya ha arrancado este 2023 batiendo récords con The Last of Us y ahora se lanza a la caza de premios con la última temporada de Succession.

Love & Death, además, pertenece a esa ficción de misterio con una marcada mirada femenina que tan bien se le da a la plataforma; así lo ha demostrado en apuestas similares y aclamadas como la ya mencionada Big Little Lies o la más reciente Mare of Easttown. Y, para colmo, cuenta con Olsen, una de las actrices más solicitadas y celebradas de Hollywood.

A falta de disfrutar de la apuesta, todo indica que HBO Max volverá a confirmarse como hogar de la mejor producción televisiva en 2023. Ya casi podemos tocar los premios Emmy.

