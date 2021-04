La primera temporada de Them ya está en Amazon Prime Video. Esta antología de terror sobrenatural en torno a la discriminación racial es uno de los estrenos más esperados de la temporada seriéfila, ya que sigue la senda de películas como Déjame salir (2017) o Nosotros (2019) a la hora de señalar los males del racismo sistémico a través de los códigos del cine de terror.

Them se ha estrenado en versión original subtitulada en Amazon Prime Video, pues la versión doblada al castellano no está prevista hasta el verano. De este modo, los telespectadores podrán disfrutar de las voces originales del reparto encabezado por Deborah Ayorinde (Plan de chicas), Ashley Thomas (Top Boy) y Shahadi Wright Joseph, quien también salía en Nosotros como la hija mayor de la familia de Lupita Nyong'o.

Ambientada en los años 50, Them cuenta cómo esta familia afroamericana se muda desde Carolina del Norte hasta un barrio residencial completamente blanco de Compton, al sur del centro de Los Ángeles. Allí lidiarán con vecinos como Alison Pill (Devs), aparentemente amistosos pero que bajo la superficie quizás no estén muy predispuestos a la convivencia.

"Cuando Nat King Cole y su familia se mudaron a Hancock Park a finales de los años 40 experimentaron muchos de estos mismos terrores; es algo real tanto en Chicago como en Levittown, Pennsylvania", ha declarado el creador de la serie, Little Marvin, sobre la inspiración para un título que busca convertirse en una antología de historias con distintos protagonistas y ambientaciones, a lo American Horror Story, pero siempre con las cuestiones raciales en el epicentro de sus relatos de terror.

Por si no lo has visto aún, te recordamos el tráiler de Them:

La primera temporada, compuesta por diez capítulos, ya está disponible en Amazon Prime Video en versión original subtitulada.