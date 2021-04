‘The Witcher’ termina el convulso rodaje de su segunda temporada

A su estreno en diciembre de 2019 The Witcher se convirtió en un éxito mayúsculo para Netflix. Un poco se veía venir, teniendo en cuenta la relevancia del original literario a cargo de Andrzej Sapkowski y las ventas de las adaptaciones en videojuego a cargo de CD Projekt, pero igualmente en la plataforma podían darse por satisfechos en su búsqueda de un Juego de tronos propio. La segunda temporada a cargo de Lauren Schmidt Hissrich inició su preparación casi al instante, mientras en la plataforma se iban viniendo arriba y anunciaban tanto una próxima película de anime (The Witcher: Nightmare of the Wolf) como una precuela en acción real.

El título de esta última es The Witcher: Blood Origin y protagonizada por Jodie Turner-Smith en el papel de Éile tiene pendiente rodar de un momento a otro, pero son tiempos difíciles para el desarrollo de estas superproducciones. De ahí que hayan causado tanto alivio unos stories de la maquilladora Jacqueline Rathore en Instagram que aseguran que el rodaje de la segunda temporada de The Witcher ha concluido. Lo que significaría, asimismo, que Netflix no pecó de optimista cuando anunció su intención de que los nuevos capítulos se estrenaran a finales de 2021, justo dos años después de la primera temporada de The Witcher.

That's a wrap on Season 2! The White Wolf awaits you back on The Continent. pic.twitter.com/SqrAbeelob — The Witcher (@witchernetflix) April 2, 2021

Poco después la cuenta de Netflix confirmó las palabras de Rathore, en lo que es todo un triunfo debido a que el rodaje de esta segunda temporada no ha podido ser más caótico. En primer lugar, por el forzado parón de varios meses que atravesó al inicio de la crisis del coronavirus, pero cuando el rodaje volvió el pasado agosto los problemas no terminaron. Entonces el director Stephen Surjik se mostraba optimista en que podrían respetar las precauciones sanitarias sin que esto repercutiera en grandes retrasos, para que semanas después el equipo se topara con varios positivos por COVID-19 e incluso una lesión de Henry Cavill, intérprete de Geralt de Rivia.

La segunda temporada de The Witcher volverá a estar protagonizada por Cavill en compañía de Anya Chalotra y Freya Allan, y contará con múltiples incorporaciones como Cassie Clare, Adjoa Andoh (aparecida en Los Bridgerton, otro hit de Netflix), Liz Carr o Graham McTavish.