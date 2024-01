Así es el impresionante tráiler oficial de 'The Walking Dead: The Ones Who Live': sinopsis, reparto y fecha de estreno en AMC+

Entre los proyectos más esperados de AMC+, la serie centrada en los personajes de Rick (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira) se presenta como una de las grandes bazas de la plataforma, que ahora goza de grandes cifras de audiencia gracias a Daryl Dixon y Dead City, las otras ficciones de este mismo universo de muertos vivientes. El estreno de los nuevos spin-offs de The Walking Dead están mostrando su mejor cara, con un mayor suspense y una perspectiva más oscura a la que estamos acostumbrados.

Ahora, The Walking Dead: The Ones Who Live estrena el tráiler oficial de una serie en la que Rick Grimes regresa después de su traumático desenlace en la temporada 9 de The Walking Dead. Un momento que dejó a los fans de esta franquicia con muchos interrogantes que ahora encontrarán respuesta.

El impresionante tráiler de 'The Ones Who Live'



En este tráiler oficial, en versión original, de The Walking Dead: The Ones Who Live finalmente vemos cómo Rick y Michonne no han perdido la esperanza de encontrarse el uno al otro. Mientras que Rick se encuentra preso en la República Cívica Militar, donde tiene que pasar desapercibido entre el poderoso ejército de este lugar, Michonne se enfrenta a hordas de zombies y nuevos supervivientes, siguiendo el camino de migas de pan que Rick le ha ido dejando para que pueda encontrarlo.

'The Walking Dead: The Ones Who Live'- Sinopsis

En el último episodio de The Walking Dead, Rick escondía una mochila con sus pertenencias y pistas sobre su paradero. Tan solo unos momentos después era interceptado por un helicóptero negro de la República Cívica Militar (conocida como la CRM, por sus siglas en inglés), el brazo militar de la República Cívica. Unos soldados que instaban al alguacil a que regresara sin resistencia con ellos.

Por su parte, Michonne reaparecía en el capítulo final portando una curiosa armadura en la búsqueda incansable de Rick. Recordemos que en su despedida anterior de la serie se encontró con un grupo tumultuoso de supervivientes, por lo que habrá que explicar qué fue en su viaje.

"The Walking Dead: The Ones Who Live presenta la historia de amor épica de dos personajes transformados por un mundo cambiante. Separados por la distancia. Por un poder imparable. Por los fantasmas de quienes eran. Rick y Michonne son arrojados a otro mundo, construido sobre una guerra contra los muertos... Y, en última instancia, una guerra contra los vivos", comienza el argumento del nuevo spin-off de la franquicia The Walking Dead.

"¿Podrán encontrarse y saber quiénes eran en un lugar y una situación como nunca antes habían conocido? ¿Son enemigos? ¿Amantes? ¿Víctimas? ¿Vencedores? Sin el otro, ¿están siquiera vivos o descubrirán que ellos también son los caminantes?", añade AMC sobre lo que podremos ver en esta nueva serie.

'The Walking Dead: The Ones Who Live'- Reparto

Además del regreso de Andrew Lincoln, como el sherrif Rick Grimes, y Danai Gurira, como la experta en katanas Michonne, la nueva serie contará con otros viejos conocidos de la franquicia. Pollyanna McIntosh regresará como Jadis, aquella que fue la encargada de hacer desaparecer a Rick en la temporada 9 después de la explosión del puente.

A estos se unen en el casting Lesley-Ann Brandt, actriz conocida por Lucifer o Spartacus, y Frankie Quinones, actor de Lo que hacemos entre las sombras, entre otros.

'TWD: The Ones Who Live'- Fecha de estreno

The Walking Dead: Rick y Michonne llegará el 25 de febrero de 2024 a AMC+ y contará inicialmente con seis episodios, en una apuesta de la franquicia por el regreso a sus orígenes. Una forma de evitar extender esta ficción hasta la extenuación, como ya pasara con las últimas temporadas de la serie original.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.