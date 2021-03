'The Walking Dead' resuelve las dudas sobre la sexualidad de Daryl (Norman Reedus)

Tras diversas idas y venidas a lo largo de los años, los fieles seguidores del universo postapocalíptico de The Walking Dead anhelan un desenlace a la altura para la serie de AMC (emitida en España por FOX), que finalmente podría desvelar toda la verdad tras los muertos vivientes en su temporada 11. La última parte de la décima temporada se emite estos días y ha comenzado a trazar el trayecto que los personajes podrían tomar en un futuro, con algunas sorpresas como la de Daryl (Norman Reedus).

Durante los alrededor de 150 episodios emitidos, Daryl siempre había mostrado sus pulsiones emocionales y sexuales en un perfil bajo. Mostrando un aprecio irremediable por personajes como Carol, Connie, Rick o Beth, pero sin más allá que una mera amistad. Esto ha sido interpretado en multitud de ocasiones por los espectadores como el posible secretismo de la homosexualidad del personaje en la trama de TWD. Hay que recordar que otros como Aaron o Tara eran abiertamente gays.

Pese a esto, el último episodio que se emite esta noche a las 22:30 horas en Fox España podría cambiar el rumbo de todas estas elucubraciones... Atención: a partir aquí spoilers de The Walking dead 10x18.

El gran amor de Daryl

Find Me (Encuéntrame) es el nuevo capítulo en el que conocemos cómo es la relación que Daryl mantiene con la desconocida Leah, desde la desconfianza inicial hasta el posterior acercamiento amoroso entre ambos. Un hecho del que nos enteramos cuando Carol y Daryl visitan una cabaña abandonada, que lleva a este a recordar algunos momentos de antaño.

Cinco años atrás, Carol estaba con Ezekiel en El Reino, mientras que Daryl buscaba cualquier mínima pista del paradero de Rick. Así se encontraba de bruces con 'perro', entonces un cachorro, y posteriormente con una extraña que terminaba encañonando a este. Superados los primeros rifirrafes, ambos comenzarían a desarrollar una relación cada vez más y más cercana, que crearía una bonita (e inesperada) historia de amor.Un hecho que no es mostrado en ningún momento de manera explícita (¿habrán dejado una vía libre para recular?), pero que es más que evidente a lo largo de todo el capítulo.

Cuando Daryl regresa a por Leah, ella no está y todo lo que queda es una carta que reza: "Pertenezco a ti. Encuéntrame". No sabemos qué pensará el cineasta Luca Guadagnino con este cruce inesperado de TWD y la secuela literaria de Call me by your name de André Aciman. Desde luego, la frase rememora a la perfección la obra LGBTI.

¿Una oportunidad perdida?

Cierto sector de espectadores de la serie había mostrado con anterioridad su homofobia con las críticas hacia el beso de Eric y Aaron, entre otras polémicas. Esto habría sido causante precisamente de que los personajes LGBTI mostraran una inexistente visibilidad. Y podría ser precisamente el causante de la falta de valentía hacia el giro de Daryl. Algo que se siente como una ocasión desperdiciada.

En 2019, la showrunner Angela Kang señaló a Insider que Daryl es "un personaje abusado que no confía en las personas fácilmente, lo que hace que sea bastante difícil entablar algunas relaciones". Al menos, esto podría cambiar en su porvenir.

No es la única noticia ante la que hemos quedado estupefactos estos días. La actriz que interpreta a Maggie (Lauren Cohan), apuntaba a que los negacionistas de los zombies también podrían hacer acto de presencia próximamente. La realidad siempre supera a la ficción.