‘The Walking Dead’: AMC se plantea un spin-off de Negan (y ha lanzado una encuesta para decidir)

Pocos personajes hay más odiosos y despiadados que Negan en The Walking Dead, pero no importa la cantidad de gente que haya matado como líder de los Salvadores: es el personaje favorito del fandom ahora mismo. Una condición que se ha intensificado con la reciente emisión del capítulo 22 de la temporada 10, titulado Here’s Negan y dedicado a explorar el pasado del personaje que encarna Jeffrey Dean Morgan a través de una sucesión de flashbacks. Gracias a ellos hemos conocido más detalles de la relación de Negan con su mujer Lucille (Hilarie Burton Morgan) y cómo consiguió su icónico bate. El episodio ha sido tan bien recibido que AMC ha tomado medidas.

Y es que la cadena se está planteando un spin-off protagonizado por Dean Morgan, como atestigua una encuesta que ha realizado con el público, y a la que solo pueden acceder los registrados en su plataforma. Según recoge Comic Book, las opciones de esta encuesta pueden valorarse del 5 al 1 (de ‘extremadamente interesado’ a ‘nada interesado’) y se preguntan por el futuro de Negan a través de una serie independiente, una miniserie o la producción de más episodios dedicados exclusivamente al personaje. Esta última opción estaría, en principio, descartada, aun cuando el pasado de Negan ya haya sido explorado exhaustivamente en los cómics de Robert Kirkman y Charlie Adlard.

La showrunner de The Walking Dead, Angela Kang, ha revelado que los guionistas no tienen planeado otro episodio dedicado a Negan en lo que queda de serie, que no es mucho puesto que finalizaría con su temporada 11, a estrenarse el 22 de agosto. La encuesta de AMC Popular Culturist, no obstante, evidencia que no hay nada definitivo, y que los productores podrían pensárselo mejor a la hora de darle al público lo que quiere. En lo que respecta a Jeffrey Dean Morgan, está tan interesado como el que más: “Ninguna puerta está cerrada. Hay conversaciones, ha habido conversaciones”.

“Hay más historia para Negan, creo que se está volviendo más interesante a cada episodio, de hecho. Así que ya veremos”, contaba el intérprete de Negan durante una velada en el show de Jimmy Kimmel. Aunque The Walking Dead concluya en su próxima temporada, AMC ya trabaja en varios spin-offs: alguno, como Fear the Walking Dead, en emisión. El destino de Negan, por tanto, está en manos de los fans.