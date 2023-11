Primer adelanto y novedades de los villanos de 'The Umbrella Academy', cuarta y última temporada

Netflix anunciaba la cuarta y última temporada de The Umbrella Academy en agosto de 2022, después de la emisión de su tercera tanda de episodios. La ficción original del gigante rojo del streaming lleva desde 2019 regalándonos las deventuras de la familia Hargreeves, cuyos superpoderes y su lucha contra el apocalipsis saltaban así de las páginas de los cómics creadas por Gerard Way y Gabriel Ba.

Durante el marco de la celebración de Semana Geeked de Netflix, la plataforma ha compartido nuevos detalles de lo que podremos ver en el desenlace de The Umbrella Academy, compartiendo un primer adelanto con todos los protagonistas juntos y algunos pequeños detalles de las tramas.

¿De qué tratará la 4T de 'The Umbrella Academy'?

Recordemos que en el final de la tercera temporada, Reginald traicionaba a todos sus hijos y engañaba a Allison para que activara la máquina que casi acaba con la vida de todos. El reseteo del universo provocaba que todos, tanto los integrantes de la Academia Umbrella como los de la Sparrow, perdieran sus poderes y vagaran por una nueva dimensión de forma independiente.

Sin embargo, la escena postcréditos abría la posibilidad a nuevas versiones de los personajes al presentar una tercera versión de Ben, quien viajaba en un tren a Seúl. Una apertura al multiverso de The Umbrella Academy, después de que las acciones del personaje y su desaparición al final de la serie provocaron numerosos rumores sobre su importancia de cara a lo que veremos próximamente.

Primer adelanto de 'The Umbrella Academy', 4T

"Hay unos personajes y villanos nuevos alucinantes. Es muy emocionante", señala la actriz Emmy Raver-Lampman, quien interpreta a Allison, en el vídeo promocional de la cuarta temporada. Algo que abre la posibilidad a que conozcamos antagonistas que aún no habían aparecido a lo largo de las temporadas anteriores.

El clip promocional aún no muestra ningún detalle de un rodaje que comenzará estas mismas semanas, aunque nos muestra al reparto en la lectura de guion del final. Una cuarta temporada que estos mismos califican de "la mejor temporada de la serie", con mucha "emoción", "locuras" y "sexy", con nuevos números musicales sorprendentes, giros de guion y caos. No esperábamos menos de la serie.

Reparto de 'The Umbrella Academy' 4T

Los hermanos Hargreeves vuelven al completo para un desenlace apoteósico. Así, la serie contará de nuevo con Aidan Gallagher, como número cinco; Elliot Page, como Víctor; Tom Hopper, como Luther; David Castañeda, como Diego; Emmy Raver-Lampman, como Allison; Robert Sheehan, como Klaus; y Justin H. Min, como Ben.

También repite en su papel como Lila Pitts la actriz Ritu Arya, quien aterrizaba en la segunda de la serie para convertirse en uno de los personajes más queridos de la serie, mientras que también podríamos encontrarnos con toda seguridad con otros personajes como Sloane (Genesis Rodriguez) y Fei (Britne Oldford).

Una serie de actores a los que se sumarán próximamente Nick Offerman (The Last of Us) y Megan Mullally (Parks and Recreation), quienes interpretan a la pareja de doctores Gene y Jean Thibedeau. Por su parte, David Cross (aparecido recientemente en Station Eleven y Lo que hacemos en las sombras) encarnará a Sy Grossman, un empresario que quiere reconectar con su hija y que también alternará con el equipo de Elliot Page. Unos nuevos personajes que podrían presentarse como los nuevos villanos que mencionaba Emmy Raver-Lampman.

Fecha de estreno de 'The Umbrella Academy' 4T

Teniendo en cuenta la finalización reciente de la huelga de actores y no hace tanto la de guionistas, el final de The Umbrella Academy podría llegar mucho después de lo esperado. En un principio, la serie contaba con una fecha cercana a finales de este mismo año, pero la paralización de las producciones impedía que estos sucediera y que el rodaje se retrasara hasta estos días. Esto podría haber provocado que la serie no llegara a la plataforma hasta finales de 2024.

Póster de 'The Umbrella Academy' 4T Netflix

