‘The Umbrella Academy’: Elliot Page y sus compañeros anuncian el fin de rodaje de la tercera temporada

Si ya de por sí es gratificante ver a superhéroes torpes e imperfectos lidiar con su día a día, más aún lo es si encuentran en el seno de una familia disfuncional. Es el caso de los Hargreeves y es uno de los secretos del éxito de The Umbrella Academy, la serie que protagonizan en Netflix. Steve Blackman ha desarrollado esta adaptación de las célebres novelas gráficas de Gerard Way y Gabriel Bá durante dos temporadas, consolidando una base de fans que actualmente se encuentra deseosa de que tengan continuidad. Parece que no tendrán que esperar mucho, puesto que el propio Blackman acaba de anunciar que el rodaje de la tercera temporada ha concluido.

Y no lo ha hecho solo. El showrunner ha compartido en su cuenta de Instagram un extenso vídeo donde podemos ver al reparto de The Umbrella Academy despedirse del set, al tiempo de hacer grandes promesas con respecto a qué esperar de la nueva temporada. “No creo que el mundo esté preparado para esto, es nuestra mejor temporada hasta ahora”, asegura, por ejemplo, Emmy Raver-Lampman. El actor aparece acompañado de Elliot Page (en su primer proyecto una vez saliera del armario como hombre trans), Tom Hopper, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min y David Castañeda, y por la pieza también se dejan caer rostros recurrentes como Ritu Arya y Colm Feore.

Más allá de las entusiastas palabras de Raver-Lampman, no es mucho lo que se sabe del futuro de The Umbrella Academy. No han trascendido datos de qué historias del cómic original saltarán esta vez a la pantalla, como tampoco se ha tanteado una fecha de estreno en Netflix. Lo más prudente, pues, será esperar que The Umbrella Academy regrese ya entrado 2022.

