'The Perfect Nanny': Nicole Kidman volverá a protagonizar una serie para HBO

En los últimos años Nicole Kidman ha desarrollado un interés creciente por la televisión, prestando su magnética presencia a varias series que le hicieron optar a algún premio que otro y siguieron engrosando un currículum desbordante. Quizá ninguna otra serie haya tenido la notoriedad de Big Little Lies, que Kidman protagonizó durante dos temporadas, aunque no hay que olvidarse de Nine Perfect Strangers, Top of the Lake o, también dentro de HBO, The Undoing. La actriz se encuentra cómoda en este medio, y por eso según recoge The Hollywood Reporter ha decidido involucrarse en una nueva serie de HBO, por título The Perfect Nanny y basada en una novela bestseller de 2016.

Publicado en Francia con el título Chanson Douce, este libro de Leila Slimani se centraba en la inquietante relación de dependencia que establece una pareja con la diligente niñera que han contratado. Su salto a la televisión viene auspiciado por Maya Erskine, actriz y guionista de gran proyección que se dio a conocer con la serie PEN15 de Hulu, centrada en la vida de dos adolescentes. Además de The Perfect Nanny, Erskine se halla ahora mismo involucrada en una serie inspirada en Sr. y Sra. Smith junto a Donald Glover: ese mismo proyecto destinado a Prime Video que originalmente iba a desarrollar Glover junto a Phoebe Waller-Bridge antes de que esta abandonara y, también en el marco de la plataforma, quedara a cargo de una futura serie de Tomb Raider.

Erskine, por su parte, se encargará tanto de escribir como de protagonizar The Perfect Nanny en compañía de Kidman. La serie desarrollada por Legendary Entertainment ha sido adquirida por HBO tras una disputada puja con otras cadenas, sin que aún haya fecha de estreno ni más miembros del equipo al margen de Kidman y Erskine. La sinopsis de la serie parece implicar que The Perfect Nanny guardará fidelidad al libro: “Una niñera aparentemente perfecta va a trabajar para una pareja con dos niños pequeños, pero su personalidad servicial acaba deteriorándose hasta convertirse en algo siniestro”.

