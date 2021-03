‘The Marvelous Mrs. Maisel’: John Waters se une al reparto de la cuarta temporada

A finales de 2019, cuando solo se acababa de estrenar su tercera temporada, Amazon anunció que renovaba The Marvelous Mrs. Maisel por una cuarta. La razón era sencilla: la serie de Amy Sherman-Palladino no solo había acumulado un puñado de Emmy y Globos de Oro, sino que los números de audiencia de este regreso eran impresionantes. De ahí que la plataforma se diera prisa en dar luz verde a nuevos capítulos, pero el rodaje de estos se topó con la crisis del coronavirus y no ha sido hasta hace poco que han podido comenzar con la producción. Dadas las circunstancias no se ha tanteado una fecha de estreno, pero sí se han anunciado novedades muy jugosas.

Y es que, según recoge Variety, la serie protagonizada por Rachel Broshanan va a contar con una personalidad invitada de lo más peculiar: el cineasta John Waters. Famoso por clásicos de culto como Pink Flamingos, Hairspray o Cry Baby, Waters lleva sin dirigir una película desde 2004 (cuando estrenó Los sexoadictos), pero eso no quiere decir que se haya mantenido inactivo estos últimos años. De hecho, ha publicado dos libros, prestado voz en varias series animadas y participado como actor en The Blacklist o Feud, siendo The Marvelous Mrs. Maisel su próxima aventura en televisión, con un personaje asignado del que no se han dado detalles.

La elección es sorprendente, pero podría ser muy fructífera para Waters dada una tradición que tiene asentada la ficción de Amazon. Y es que, entre muchos atractivos, The Marvelous Mrs. Maisel ha contado con estrellas invitadas muy aplaudidas por la crítica, como es el caso de Wanda Sykes, Jane Lynch o Luke Kirby: todos han tenido presencia en los premios, y todos han reafirmado la popularidad de la serie de Palladino en estos círculos. Ahora solo queda esperar a saber más de este personaje, y a que Amazon se decida a proponer una fecha de regreso para la cuarta temporada, que se está rodando estas semanas en Nueva York.