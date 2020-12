'The Mandalorian': Jon Favreau sabía el nombre de Baby Yoda desde el principio

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE THE MANDALORIAN 2T]

Un año, dos temporadas y 13 capítulos ha tardado Jon Favreau en desvelar el nombre del ser más adorable de la Galaxia muy, muy lejana y el 'robaescenas' oficial de The Mandalorian. Hasta ahora apodado Baby Yoda por los fans y el Niño por sus compañeros de batallas espaciales, en el último episodio, dirigido por el también guionista Dave Filoni, Ahsoka Tano (Rosario Dawson) por fin nos ha revelado cómo se llama el pequeñín: Grogu.

De momento, el equipo no ha desvelado de dónde sacaron el nombre, pero sí sabemos que no lo decidieron durante el desarrollo de la segunda entrega, sino mucho antes. En una entrevista a Vanity Fair,Filoni ha asegurado que el nombre de Grogu "ha estado por aquí desde hace un tiempo". Al parecer, este descubrió cómo se iba a llamar Baby Yoda en los primeros días de preparación de la primera temporada, por lo que el pequeño bichín tenía nombre prácticamente desde el principio.

“Jon me dijo cuál sería al principio de la primera temporada, lo que hizo que pensara en cómo podía enterarse el público del nombre", ha contado el director: "Me vino la idea de que Ahsoka, que es muy comprensiva, sería capaz de conectar con el niño, y sin palabras podrían comunicarse a través de recuerdos y experiencias. A través de esa conexión, ella sabría su nombre y se lo diría a Mando y a la audiencia".

Además, la escena en la que conocemos el nombre de Grogu va acompañada por un easter egg del que tal vez no te hayas dado cuenta. Durante la secuencia, suena una canción compuesta por Ludwig Göransson con ecos al Tema de Yoda, de John Williams. "Nos dio la oportunidad de tener un pequeño momento de gracia", afirma Filoni: "No había manera de que el nombre 'Baby Yoda' no se diera debido al prestigio de Yoda, así que es un guiño bonito a la historia. Podemos honrar a la gente que puso esto en el mapa".

El director también ha explicado por qué han tardado tanto en revelar el nombre de Grogu, algo que se ha debido a Ahsoka Tano. "Sentía que, si alguien sabría o entendería la historia del Niño, esa sería Ahsoka", ha afirmado: "Ella también tiene una larga historia. Tenerla a ella identificándose con la historia de Grogu ayudaba a que el espectador entendiera su pasado".

De momento, quedan tres episodios más de la segunda temporada de The Mandalorian. ¿Qué nuevas sorpresas nos depararán?