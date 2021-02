‘The Mandalorian’: Hasbro no fabricará más figuras de acción de Cara Dune

La semana pasada supimos que Gina Carano había sido despedida por Disney a causa de unas controvertidas publicaciones en redes sociales, desmantelando unos planes de futuro que podrían haberla encontrado al frente de su propia serie de televisión, con el título de Rangers of the New Republic. Carano ya ha reaccionado a este suceso asociándose con el periodista conservador Ben Shapiro para producir y protagonizar una película, y entretanto Disney y Lucasfilm han de lidiar con su repentina ausencia no solo en cuanto a la cancelación de futuras ficciones, sino a la hora de seguir produciendo merchandising.

Star Wars siempre ha encontrado un gran nicho de mercado en las figuras de acción, coleccionadas con afán religioso por sus fans más contumaces. Y The Mandalorian, como no podía ser de otra forma, ha inspirado varias líneas de juguetes, donde podíamos encontrar a la Cara Dune que interpretara Gina Carano. Ya hay varias figuras de esta guerrera en las tiendas, pero según recogen medios como CBR serán las últimas que podamos encontrar, puesto que la Casa del Ratón ha ordenado que se dejen de fabricar muñecos de Dune, incluso aquéllos que ya habían sido reservados y estaban a punto de salir al mercado.

Concretamente, las figuras de acción de Cara Dune de The Vintage Collection y The Black Series, que desarrollaba Hasbro, han paralizado su producción. “A la luz de los acontecimientos recientes que rodean al personaje de Cara Dune, se nos ha notificado que las reediciones de las figuras Black Series y Vintage Collection han sido canceladas”, se podía leer en la web, y en similares términos se manejaba otro comunicado de la tienda Big Bad Toy Store: “Hasbro ha cancelado la producción del muñeco de Cara Dune de la Star Wars: The Black Series 6 y no cumplirá con nuestro pedido. Esto significa que debemos cancelar nuestros pedidos. Pedimos disculpas por las molestias y agradecemos la comprensión”.

El que estos pedidos hayan sido cancelados no significa, claro, que sea imposible adquirir muñecos de Cara Dune, pero una vez se agoten existencias ya no habrá ni rastro de este personaje de The Mandalorian en las estanterías.