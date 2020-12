'The Mandalorian': Así descubrió Pedro Pascal el nombre de Baby Yoda

Nosotros lo llamábamos Baby Yoda, los contenidos promocionales de Disney lo llamaban 'el Niño'… y al final resultó que se llamaba Grogu. Ese es, a grandes rasgos, el periplo del bichín verde más popular de The Mandalorian. Y ahora, según ha declarado en el programa Entertaiment Tonight (vía ComicBook), resulta que el propio Mandaloriano (es decir, Pedro Pascal) conocía esa revelación desde el principio.

El actor chileno, actualmente en la cresta de la ola gracias a Wonder Woman 1984, se enteró de la revelación nada más empezar el rodaje de la segunda temporada, gracias al oportuno chivatazo de Jon Favreau, Dave Filoni y los guionistas de la serie.

"Mi parte favorita de [The Mandalorian] es lo integrado que estoy en el proceso creativo", explicó Pascal. "Me invitan a que observe la experiencia y aporte todo lo que se me ocurra. Así que Jon y Dave me pasan los guiones antes de que empecemos a rodar, con lo que lo sé todo".

Por otra parte, Favreau ha explicado (en Good Morning America) que él tenía claro el nombre del Padawan con orejotas desde mucho antes de su encuentro con Ashoka Tano. Ahora bien: no tiene reparos en que los fans sigan usando el apodo. "Todo el mundo llama 'Baby Yoda' a Grogu, lo cual nos parece bien a todos. Nosotros mismos le llamamos Baby Yoda también, pero él prefiere que le llamen