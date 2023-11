'The Last of Us' podría haber encontrando a la villana de su segunda temporada

Con el final de la huelga de los actores de Hollywood, la segunda temporada de The Last of Us ha retomado su producción. En esta continuación de la adaptación de los célebres videojuegos de Naughty Dog, la presentación de la villana Abby era prácticamente anunciada por HBO, quien podría haber encontrado ya a la actriz que la interprete.

Los medios estadounidenses se han hecho eco de una filtración del periodista de Jeff Sneider, quien trabaja actualmente en Los Angeles Magazine, quien señalaba que HBO tiene sus ojos puestos en Kaitlyn Dever para interpretar a Abby en los nuevos episodios.

La actriz fue una de las candidatas del director Sam Raimi para su adaptación cinematográfica fallida sobre The Last of Us, donde su nombre sonó con fuerza junto al de Maisie Williams para hacerse con el papel de Ellie. Posteriormente, Dever se ofrecía para interpretar al mismo personaje en la serie, como gran enamorada de los videojuegos, pero sin éxito.

"Según las fuentes, Kaitlyn Dever está lista para ganar el papel de Abby en la temporada 2 de The Last of Us gracias a su bravura y al filme Nadie te salvará de Brian Duffield", anunciaba Sneider en su cuenta de Twitter.

¿Podría Kaitlyn Dever interpretar a Abby en 'TLOU'?

El personaje de Abigail Anderson, más conocida como Abby, era presentada en el videojuego The Last of Us: Parte II. Se trata de la hija de un cirujano jefe de los Luciérnagas que fue asesinado por Joel Miller, Pedro Pascal en la serie, cuando rescataba a Ellie (Bella Ramsey). Un suceso que conocíamos en el final de la primera temporada.

Conocida como una gran luchadora, esta fue una de las mujeres detrás de la búsqueda de la creación de una vacuna contra el Cordyceps. En su búsqueda de venganza, una antagonista que promete convertirse en uno de los grandes azotes de Joel y Ellie en la segunda temporada.

De esta forma, el personaje podría ser interpretado por Kaitlyn Dever, quien este año triunfaba en el cine de terror con Nadie te salvará, donde, en su enfrentamiento a los aliens, demostraba una grandísima interpretación sin pronunciar ni una sola palabra. La actriz norteamericana también es conocida por haber trabajado en el pasado en filmes como Súper empollonas, de Olivia Wilde, o en la serie Creedme, de Netflix.

Lo cierto es que los rumores sobre su fichaje se han intensificado después de que muchos descubrieran que Craig Mazin, el showrunner detrás de la serie, la sigue en su cuenta de Instagram. Algo que no es baladí teniendo en cuenta que este tan solo sigue a 71 personas, la mayoría relacionadas con la serie. La segunda temporada apunta a que llegará como muy pronto a comienzos de 2025, después de los conflictos acaecidos estos meses en la industria de Hollywood.