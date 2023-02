Cada vez hay más fenómenos televisivos. Con la proliferación de plataformas, las series que llenan los catálogos del streaming se han multiplicado y, con ello, también el número de ficciones que conquistan a la audiencia de todo el mundo.

Este 2023, HBO Max ya nos ha regalado el primer fenómeno del año. The Last of Us, la serie basada en el videojuego de Naughty Dog, se ha ganado al público desde unos EE UU asolados por la pandemia después de que el hongo Cordyceps haya contagiado a una gran parte de la población mundial.

Pedro Pascal lidera junto a Bella Ramsey esta apuesta en la que sus personajes, Joel y Ellie, emprenden un viaje por el país en busca del hermano del primero. Durante la peligrosa travesía, se topan con varios infectados, seres afectados del hongo Cordyceps que no pueden evitar devorar a todo aquel que se cruce en su camino.

Sin embargo, cuando el director grita "¡Corten!", la tensión se desvanece e incluso es posible ver a héroes e infectados compartiendo bailes. No, nos hemos vuelto locos; nos referimos a un vídeo compartido por Saturday Night Live en el que al actor perrea junto a un infectado, uno de esos a los que se conoce como 'chasqueadores'.

El chileno, que próximamente también estrenará la tercera temporada de The Mandalorian en Disney+, será el presentador de SNL el próximo 4 de febrero y contará con Coldplay como grupo invitado.

De momento, a la espera de verlo en el programa, podemos corroborar que lo está pasando bomba durante el rodaje. Casi tanto como el 'chasqueador' que lo acompaña, mucho menos temible y más bailongo que con los que tiene que lidiar en la serie.

El piloto de The Last of Us congregó 4,7 millones de espectadores en su primer día, convirtiéndose en el segundo estreno de HBO más visto de la década después de La casa del dragón.

Desde entonces, la audiencia no ha hecho más que aumentar y su tercer episodio, uno de los más celebrados debido a la aparición de Bill y Frank, ha confirmado a la ficción como todo un fenómeno. Además, la segunda temporada ya está confirmada. A Pascal le sobran motivos para bailar.

