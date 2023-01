'The Last of Us': Cómo saber si estás infectado por el hongo Cordyceps

La serie The Last of Us nos está poniendo difícil aceptar la próxima vez que nos ofrezcan un plato de champiñones o ir a buscar níscalos al monte. El hongo Cordyceps, muy real y hábilmente empleado en la ficción para darnos miedo pandémico, está detrás de la debacle apocalíptica que nos muestra la serie de HBO, adaptación del popular y aclamado videojuego de Naughty Dog.

Aunque el trasvase entre videojuego y serie está cuidado al milímetro, Neil Druckmann, coautor del juego, y Craig Mazin, showrunner de la serie, han aprovechado para pulir y modificar algunos detalles relativos a la infección del hongo Cordyceps (como su origen en Indonesia, en vez de América del Sur) que toma el control del cerebro de las personas y las convierte en una especie de zombies hambrientos y muy enfadados.

Si bien en esta versión de The Last of Us no han aparecido las temibles esporas del hongo (al menos de momento, advierte Mazin) y en cambio hemos visto cómo luce unos inquietantes zarcillos que sustentan la existencia de una suerte de mente colmena entre los infectados, los aspectos básicos de la infección se mantienen respecto al videojuego: si un infectado te muerde, puedes darte por contagiado; a no ser que seas Ellie (Bella Ramsey), claro.

Síntomas de la infección en 'The Last of Us' Cinemanía

Síntomas e incubación de la infección por Cordyceps

En la serie hemos podido ver algún que otro cartel informativo de FEDRA, la Agencia Federal de Respuesta a Desastres (Federal Disaster Response Agency en inglés), indicando los principales síntomas de infección por Cordyceps que deben ser reportados ante la sospecha de que te hayas contagiado. Estos son: ataques de tos, dificultad para hablar, espasmos musculares y cambios de humor.

En el mismo cartel también se detalla el tiempo de incubación que tarda en desarrollarse una infección del hongo letal según la zona del cuerpo en la que se haya producido la mordedura. Si te muerden en el pie o la pierna, la infección puede tardar entre 12 y 24 horas en completarse; 2-8 horas si la mordedura ha sido en la mano, el brazo, el hombro o el torso; y tan solo entre 5 y 15 minutos si te muerden en el cuello, la cara o la cabeza.

Tipos de infectados en 'The Last of Us'

Lo habitual es que las personas infectadas mueran después de un par de meses, pero, según nos cuenta Joel (Pedro Pascal) en la serie, algunas se han mantenido en movimiento durante veinte años. Esto se debe a que cada organismo reacciona de una manera diferente y que la infección puede tener diversas evoluciones.

Un chasqueador en 'The Last of Us' HBO

En el videojuego se establecen cuatro tipos distintos de infectados, cada uno con sus propias características, que la serie parece que va a respetar fielmente.

Primer nivel de infección: corredores (runners). El hongo Cordyceps ha tomado el control del aparato locomotor de su víctima, que se vuelve extraordinariamente rápida y ágil. Viajan en grupos llamados enjambres y, en la serie, comparten una mente colmena; si uno de ellos te localiza, el resto de la manada no tardará en llegar a por ti.

Segundo nivel de infección: acechadores (stalkers). Llevan menos de un año infectados, por lo que sus capacidades físicas se han visto ligeramente mermadas pero han ganado en consciencia y cierta inteligencia. Se esconden en el entorno y acechan a sus víctimas hasta acorralarlas.

Tercer nivel de infección: chasqueadores (clickers). Más de un año después de infectarse, el hongo se les ha extendido por todo el cuerpo y han quedado completamente ciegos pero tienen muy buen oído y localizan a sus víctimas por ecolocalización, para lo que realizan los chasquidos que les dan nombre.

Cuarto nivel de infección: gordinflones (bloaters). Tras años de infección, las capas de hongo sobre el cuerpo actúan a modo de coraza protectora por lo que son increíblemente resistentes y muy feroces. Pueden lanzar proyectiles de ácido y arrancar hongos de su propio cuerpo para arrojarlos contra sus enemigos.

