'The Last of Us': Bella Ramsey habla sobre la escena más dolorosa de Ellie que nunca veremos

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE THE LAST OF US]

En los ocho episodios de la primera temporada emitidos hasta ahora, The Last of Us nos ha roto el corazón en infinitas ocasiones: primero, con la muerte de Sarah (Nico Parker); después, con la historia de amor de Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett); y recientemente, con el trágico final de Riley (Storm Reid) en el episodio 7.

Sin duda, aquella última noche de Ellie y Riley, su mejor amiga y primer amor, en un centro comercial antes de ser atacadas por un infectado ha sido una de las tramas más dolorosas de la serie. Durante una hora, acompañábamos a las jóvenes entre escaleras mecánicas, carruseles, fotomatones y un primer beso en una tienda de disfraces al son de I Got You Babe, de Etta James.

Sin embargo, el tierno momento se veía interrumpido por un infectado que las atacaba y, aunque conseguía acabar con él, terminaban siendo mordidas por el infectado. En los últimos minutos del episodio, se abrazaban asustadas en la tienda de disfraces, decididas a pasar juntas las horas que tardaran en convertirse en infectadas.

Como ya sabemos, Ellie lograba sobrevivir a la mordedura y resultaba ser inmune a la infección, pero dimos por hecho que Riley terminó infectándose. Aunque ni el juego ni la serie lo confirmen, podemos asumir que la joven fue asesinada por Ellie o los Luciérnagas tras perder el control sobre sí misma.

Ahora, en una entrevista para Comic Book, Ramsey ha hablado sobre la escena en la que Riley moría como resultado de la mordida, sin aclarar si se llegó a rodar. "Lo pensé mucho. Porque también iba a dar detalles sobre cómo sigue adelante Ellie", ha contado: "No sé, dependiendo del nivel de trauma, es diferente".

"Pero sí que hubo conversaciones sobre ello y creo que todos estábamos de acuerdo en que... No sé si decirlo porque creo que se deja a la imaginación de la gente", ha continuado: "Pero desde nuestra perspectiva, creo que Ellie tuvo que tomar una decisión muy dura, tuvo que hacer algo que no quería hacer y experimentar una gran pérdida".

La joven actriz también se ha referido a una frase en el episodio 4 con la que su personaje se refiere a la primera persona que mató, aunque no desvela su identidad. Esta podría haber sido Riley, pero el equipo decidió no desvelarlo. "No sé si llegamos a un acuerdo y creo que es más poderoso que no se diga, dejarlo a la imaginación de la gente", asegura Ramsey: "Porque creo que la imaginación puede ser a menudo más oscura que la realidad".

Lo ocurrido con Riley nos permitió conocer mejor el pasado de Ellie y nos ayudó a entender su comportamiento esquivo y su pánico al abandono. Ese miedo a la soledad está ligado a todas las veces que la gente que quería ha fallecido o le ha dejado. Es un episodio fundamental en la trama y muy poderoso, pese a no mostrar lo que pasa con Riley al final.

