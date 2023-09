Así es la serie parecida a ‘Los Bridgerton’ de sexo y complot de época, disponible en Amazon Prime Video

Los Bridgerton es una de las series estrella de Netflix. La serie basada en los libros de Julia Quinn se ha convertido en todo un fenómeno tanto en España como en todo el planeta, y los fans están deseando ver la tercera temporada. La última entrega de la serie creada por Shonda Rhimes llegó a la plataforma en marzo del año pasado, y desde entonces el universo solo ha tenido el spin-off de La reina Carlota. Para amenizar la espera se pueden ver otras series, y hay una en Amazon Prime Video que puede ser idónea para ello.

Hablamos de The Great que se estrenó en plena pandemia, en mayo del año 2020, y desde entonces ha ido cosechando grandes críticas y se ganó una legión de fans a lo largo de sus tres temporadas. La serie ha sido cancelada por sorpresa hace apenas unas semanas, pero eso no impide que sea una de las mejores opciones para ver si eres fan de la serie monárquica de Netflix, ya que tiene multitud de similitudes con la ficción.

Muy parecida a 'Los Bridgerton'

El punto en común más evidente entre ambas series es su tono rebelde y poco sobrio, poco típico de proyectos sobre la realeza como puede ser The Crown, cuya sexta temporada está al caer. Tanto la ficción centrada en la monarquía británica como la producción sobre la reina rusa están repletas de comedia satírica que las hacen completamente diferentes y que deleitan a los fans.

Otra similitud entre Los Bridgerton y The Great son sus abundantes escenas de tinte erótico-sexual. Tanto en las majestuosas mansiones ingleses como en el Palacio de invierno de San Petesburgo la pasión está desenfrenada entre quienes viven dentro. En el caso de la serie de Netflix incluso podían haber sido muchas más las secuencias de esta índole.

Sinopsis de 'The Great'

La serie sigue de manera ficcionada el ascenso al trono de Catalina la Grande de Rusia, la monarca más longeva que jamás reinó en el país. Proveniente de Prusia, la joven tendrá que hacer frente a su marido, el pervertido Pedro III, al que deberá matar si quiere mantenerse segura en palacio y llegar a ser emperatriz del imperio ruso.

Reparto de 'The Great'

La serie está protagonizada por Elle Faning (La seducción, 2017), quien da vida a la monarca rusa, mientras que a su esposo Pedro le encarna Nicholas Hoult (saga X-Men, Mad Max: Fury Road, 2015). Acompañan al dúo principal Phoebe Fox (The Aeronauts, 2019), Sacha Dhawan (Doctor Who), Charity Wakefield (Serena, 2014), Gwilym Lee (The Tourist, 2010), o Douglas Hodge (Joker, 2019), entre otros.

Además, la serie ha contado con grandes nombres como personajes recurrentes e incluso cameos, como Gillian Anderson (Sex Education), Louis Hynes (Una serie de catastróficas desdichas). La serie fue creada por Tony McNamara, que recientemente ha coescrito el guion de Poor Things, la nueva película de Yorgos Lanthimos que se presentó en el pasado Festival de Venecia.

Dónde ver 'The Great'

La serie se puede ver a través del canal MGM+ en Amazon Prime Video. Eso sí, esta extensión no está incluida con la suscripción normal a la plataforma, sino que habrá que pagar 4,99 euros adicionales al mes para poder disfrutarla.

