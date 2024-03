¿Cuál es la conexión entre 'The Gentlemen', la serie de Guy Ritchie para Netflix y la película protagonizada por Matthew McConaughey?

Guy Ritchie se mueve casi tan rápido como su cine. El británico conoció la popularidad con Snatch. Cerdos y diamantes y, desde entonces, este Tarantino inglés ha vivido en una locomotora laboral. En 2023, estrenó dos películas, Operación Fortune y El pacto, que en España se estrenó en Amazon Prime Video. Como si su currículo lo hubiera diseñado él mismo en una sala de montaje, en 2024 tampoco habrá una sola pausa. Y The Gentlemen, que llegará el 7 de marzo a Netflix, será uno de los hitos en su agenda.

¿The Gentlemen? ¿Guy Ritchie? ¿Otra vez? Puede que la hiperactividad creativa lo haya hecho olvidarse de que, en 2019, Ritchie ya dirigió un proyecto titulado The Gentlemen: Los señores de la mafia. En esta ocasión, el resultado fue un largometraje protagonizado por Matthew McConaughey y Charlie Hunnam. Por el rodaje, también pululaban Hugh Grant, Colin Farrell, Michelle Dockery y Jeremy Strong, que el año antes estrenó Succession. ¿Cuál es la conexión entre esta The Gentlemen y la que está a punto de estrenarse en Netflix?

Matthew McConaughey en 'The Gentlemen' Cinemanía

'The Gentlemen': ¿En qué se parece la serie y la película?

Dejamos que sea el propio Guy Ritchie quien lo explique: “La serie mantiene esa unión entre los aristócratas y los hampones de primera línea. El mundo es exactamente el mismo”, contó el director en una entrevista. Sin embargo, en la serie no habrá (salvo sorpresa) rastro de los personajes de la película de 2019. Menos aún, de los actores que los interpretaban.

Nos adentramos, por tanto, en el terreno de las “secuelas superficiales”, como True detective o Snatch, la serie basada en Snatch. Cerdos y diamantes, el principal éxito de Guy Ritchie. En el caso de Snatch, la serie se desarrollaba 15 años después de los acontecimientos narrados en la película. Sin embargo, aún no está clara la temporalidad de The Gentlemen, la serie.

