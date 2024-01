Hora de abandonar el avión: 'The Flight Attendant' no tendrá tercera temporada

The Flight Attendant se basaba en una novela de Chris Bohjalian. Esta narraba la historia de una azafata con problemas de alcoholismo cuya vida daba un vuelco cuando un día se despertaba junto a un hombre muerto en su cama, y de pronto se veía arrojada a una compleja trama de espionaje. Steve Yockey se propuso adaptar el libro con Kaley Cuoco interpretando a la protagonista además de ejercer de productora, y como suele ocurrir en estas ocasiones la miniserie resultante fue tan exitosa como para plantearse continuar la historia.

Aunque no hubiera libro del que partir. The Flight Attendant gustó y HBO Max encargó una segunda temporada donde Cassie, la protagonista, siguiera pluriempleada para otra misión de la CIA. La andadura de ambas fue bastante sólida: la primera temporada consiguió nominación a Mejor serie de comedia en los Emmy, mientras Cuoco era candidata a Mejor actriz gracias a ambas tandas. Sin embargo, y aunque los responsables llegaran a barajar ideas para una tercera temporada, Hollywood Reporter informa ahora de que The Flight Attendant ha llegado a su fin.

Al parecer habría sido por decisión de Cuoco, convencida de dejar ir al personaje pese a los aplausos recibidos por él. “Lo que empezó como una portada de libro que llamaba la atención se convirtió rápidamente en un vuelo inolvidable”, ha declarado la actriz de The Big Bang Theory en un comunicado. “Siempre imaginé The Flight Attendant como una serie limitada y, gracias a un equipo creativo increíble, pudimos ofrecer dos temporadas emocionantes. Personalmente, interpretar a Cassie ha sido un sueño hecho realidad y estoy muy agradecida a todos los que han contribuido a dar vida a esta serie tan original”.

Yockey, a su vez, describe The Flight Attendant como “un proyecto apasionante”. “La acogida de los espectadores y la crítica fue genial. Nuestro espectáculo poco ortodoxo ha calado hondo en la gente. Mientras avanzamos hacia nuevos proyectos, esas dos temporadas de televisión y el increíble equipo de profesionales que hay detrás de ellas permanecerán siempre en lo más alto de mi lista”. Cuoco no es ajena a estos “nuevos proyectos”, ya que desde la emisión de la segunda temporada de The Flight Attendant en HBO Max (Max en algunos territorios y próximamente en España) no ha dejado de trabajar.

Cuoco pone voz a Harley Quinn en la serie animada homónima, además de protagonizar otra serie para Peacock: Basado en hechos reales. Hace poco hemos podido verla en una película de Amazon titulada Juego de roles, de forma que no parece que dejar de lado The Flight Attendant vaya a afectar a su proyección pública.

