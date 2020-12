‘The Crown’: Pese a las críticas, Netflix no incluirá ningún aviso de que es ficción

Peter Morgan siempre ha manifestado interés en mostrar una cara no demasiado amable de la familia real británica, desarrollando a lo largo de The Crown un feroz retrato de personajes que, sin embargo, no ha causado una verdadera controversia hasta su última temporada. La cuarta entrega de The Crown llegó a Netflix recientemente y, aparte de la correspondiente humareda en redes sociales (que fijaron a la Lady Di de Emma Corrin como nuevo personaje al que rendir pleitesía), se topó con el malestar de buena parte de las personas relacionadas directa e indirectamente con los acontecimientos que trataba. Estas voces críticas vinieron del entorno de la Casa Real, de varios biógrafos e incluso del secretario de Cultura británico Oliver Dowden.

En el caso de este último, sus quejas provenían del supuestamente escaso rigor histórico de los guiones de Morgan, y pidió en una carta que Netflix añadiera un aviso en su plataforma alertando de que era ficción. “Temo que una generación de espectadores que no vivieron estos eventos confundan la ficción con hechos”, dijo entonces. Días después Netflix ha contestado, en un comunicado recogido por medios como Deadline donde se niega a incluir ninguna clase de disclaimer alertando a los suscriptores de que no se tomen The Crown demasiado en serio.

“Siempre hemos presentado The Crown como un drama”, se leía en este comunicado, “y confiamos en que nuestros suscriptores entienden que es una obra de ficción basada en sucesos históricos. No vemos la necesidad de agregar un aviso”. Tal parece que la serie se quedará como está, mientras más y más espectadores se asoman a elementos históricamente cuestionables como la relación del príncipe Carlos con Camilla Parker-Bowles durante el matrimonio de este con Diana de Gales; una trama muy criticada por los historiadores pero que parece haber emocionado a la audiencia.