‘The Continental’: La precuela de ‘John Wick’ será una miniserie de tres partes

Estos días John Wick: Chapter 4 está acaparando los titulares, pero lo hace mientras otro proyecto adscrito a la saga también va tomando forma. El exitazo de Parabellum, la tercera entrega, movió a Lionsgate a planear tanto una continuación como una serie precuela que fichó de inmediato a Derek Kolstad, creador de la saga. Su título es The Continental en referencia al hotel donde van a resguardarse los asesinos a sueldo más glamurosos, regentado hasta ahora por el Winston que encarna Ian McShane (y que recientemente confirmó su regreso en John Wick 4). Winston, de hecho, sería el protagonista de esta serie.

Muy cambiado, claro, ya que The Continental se ambientaría en los años 70. Salvo la previsible sustitución de McShane por un actor más joven, no era mucho lo que sabíamos del proyecto, pero ahora The Hollywood Reporter se hace eco de una severa modificación de los planes: The Continental no será una serie al uso, sino una miniserie de tres entregas de 90 minutos de duración cada una. Es decir, prácticamente una trilogía de películas, cuya naturaleza recuerda a la reciente La calle del terror de Netflix.

The Continental parte con un presupuesto de 20 millones de dólares y, producida por Starz y Lionsgate, ya ha designado director. En un principio Chad Stahelski (realizador que ha repetido en todas las películas de la saga incluyendo Chapter 4) iba a ser ese director, pero una vez The Continental ha modificado su formato los productores se han decantado por Albert Hughes, que se encargaría del primer y el tercer episodio. ¿Y quién es Albert Hughes? Pues el mismo que junto a su hermano Allen Hughes firmó El libro de Eli o Desde el infierno, y que en los últimos años ha probado a dirigir en solitario en títulos como la serie El pájaro carpintero, protagonizada por Ethan Hawke.

La precuela de John Wick sería su siguiente proyecto, y no se descarta la posibilidad de que Stahelski dirija el segundo episodio, por ahora vacante. Tanto Stahelski como Kolstad como David Leitch (codirector de la primera John Wick) ejercen asimismo de productores ejecutivos, en una miniserie de la que no se sabe mucho más allá de su interés por contar los orígenes del hotel que le da nombre. Mientras que John Wick 4 tiene programado su estreno para el 27 de mayo de 2022, The Continental aún no ha concretado una fecha de lanzamiento.

