'The Chosen (Los elegidos)': ¿Cuándo se estrena la cuarta temporada y qué podemos esperar de ella?

Con la Semana Santa en marcha, el cuerpo tiene claras sus preferencias: torrijas, péplums y ficciones bíblicas. En este último grupo, destaca The Chosen, considerada la mejor serie jamás hecha sobre la vida y milagros del Mesías, y que actualmente emite su cuarta temporada. Disponible en España gracias a Movistar Plus+ y acontra+, The Chosen está protagonizada por Jonathan Roumie.

The Chosen (Los elegidos) ha sido distribuida por Angel Studios, distribuidora de Sound of freedom, el controvertido thriller que, el año pasado, lideró Jim Caviezel. A diferencia de Sound of freedom, que fue polémica por su dudoso éxito en taquilla y canalizó varias teorías de la ultraderecha americana, The Chosen concita el entusiasmo de progresistas y conservadores y ateos y creyentes por igual.

'The Chosen (Los elegidos)' Movistar Plus+

¿Cuándo se estrena la cuarta temporada de 'The Chosen'?

Sus primeros dos episodios se proyectaron en cines y llevaron en torno a 15.000 espectadores a las salas. En los Estados Unidos, la cuarta temporada ha pasado, integra, por los cines, y puede que la quinta (porque habrá quinta) disfrute de una acogida similar en nuestro país. La cuarta tanda de episodios se estrena al completo este Jueves Santo en Movistar Plus+, mientras que la primera temporada se emitirá en abierto gracias a TVE.

¿De qué trata la cuarta temporada de ‘The Chosen’?

En la cuarta temporada de The Chosen, Jesús regresa a Belén tras consumar el milagro de los panes y los peces y caminar sobre las aguas. Ya convertido en una figura de culto y reverenciado por sus coetáneos, Jesús se transforma, también, en el blanco de la autoridad romana, que lo ve como una amenaza.

Además, a lo largo de los ocho capítulos que componen la cuarta temporada de The Chosen, podremos ver pasajes de las escrituras como la resurrección de Lázaro y comienza a apuntar una tensión insostenible entre Roma y Jesús.

Fotograma de 'The Chosen' Cinemanía

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.