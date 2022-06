‘The Boys’ trolea a los fans que están fascinados por el Soldier Boy de Jensen Ackles

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE THE BOYS]

De cara a su tercera temporada, The Boys se las está apañando muy bien para generar conversación entre los fans. El episodio inicial de esta entrega (estrenado junto a otros dos simultáneamente en Amazon Prime) ya fue toda una declaración de intenciones al incluir un cameo de Charlize Theron y una escena inusitadamente salvaje con desmembraciones y émulos de Ant-Man de por medio. Según llegaba el cuarto episodio a la semana siguiente Amazon anunció que The Boys renovaba por una cuarta temporada para estimular los ánimos, y la audiencia podían disfrutar del nuevo capítulo con gran entusiasmo.

Todo para poder conocer más de cerca a Soldier Boy, esa parodia del Capitán América que interpreta Jensen Ackles. Ackles ya trabajó con el showrunner Eric Kripke en Sobrenatural, y en The Boys encarna al primer superhéroe jamás creado. Previamente apenas se había dejado ver, pero en el cuarto episodio se le presta más atención hasta el punto de parodiar aquel momento de Capitán América: El primer vengador en el que Steve Rogers (Chris Evans) se despierta en el futuro, nuestro presente. Con Soldier Boy pasa algo parecido, lo único que él tiene una frondosa barba y muchas ganas de hacer daño a alguien.

El imponente físico de Ackles no ha pasado desapercibido, de ahí que la cuenta de Twitter de The Boys haya aprovechado para gastarle una broma a los fans. “Eh, ¿queréis ver más de Soldier Boy? Echad un vistazo a esto”, podíamos leer en un tuit reciente. No obstante, si haces click en el enlace se escribe automáticamente otro tuit donde se lee “Lo siento, necesito una ducha fría después de ver The Hunt for Soldier Boy”. Tienes la opción de publicarlo o no, pero ya ha habido a quien no le ha importado admitir lo excitante que fue ver a Jensen Ackles en este último episodio.

Oi, you wanna see more of #SoldierBoy? Get a load of this: https://t.co/pSQs7cANul — THE BOYS (@TheBoysTV) June 10, 2022

No es la única jugada tuitera que se ha marcado The Boys. La presentación de Soldier Boy ha sido impactante más allá de los pectorales de Ackles por cómo invita a adentrarnos en la historia reciente de su universo. Esto es, cuando Soldier Boy era una celebridad, y la serie quiso ilustrarlo con el fragmento de un vídeo de los 80 donde el superhéroe aparecía interpretando Rapture, de Blondie, con estilo magistral. La cuenta de Twitter de The Boys ha publicado posteriormente la actuación entera, ganándose un retuit de nada menos que el perfil de Blondie. El grupo liderado por Debbie Harry lo ha descrito como “épico”.

