'The Boys': Tráiler, reparto y fecha de estreno de la cuarta temporada

Está más que claro que Amazon Prime Video tiene un filón en The Boys. No es ya solo que la serie anti-superheroica lleve tres temporadas en emisión y subiendo, sino que el universo creado originalmente por Garth Ennis y Darick Robertson para las viñetas ha encontrado otras formas de expandirse. Ha habido una serie de dibujos animados y, sobre todo, un spin-off ambientado en una universidad de supers titulada Gen V. Cualquiera habría pensado que esto ya sería estirar el chicle, pero no. Gen V cuajó. De hecho ha sido renovada por una segunda temporada.

Y mientras la historia principal, dedicada a la lucha sin cuartel entre superhéroes sin escrúpulos (con grandes multinacionales a sus espaldas) y un grupo de violentos justicieros (los Boys del título), sigue su curso. Tras tres temporadas que arrasaron con la audiencia de Amazon, la plataforma se ha dado toda la prisa del mundo en poner a punto una cuarta entrega, que ya ultima detalles y ha presentado tanto imágenes como a personajes nuevos. El enfrentamiento más sangriento y divertido va a continuar, y parece quedarle energía para rato.

'The Boys' temporada 4: sinopsis

Karl Urban y Antony Starr Amazon

La serie sigue en manos de Eric Kripke (que ha adaptado de forma libre los cómics originales con resultados muy aplaudidos), y su cuarta temporada ha revelado una sinopsis oficial. Reza así: "El mundo está al borde del colapso. Victoria Neuman (Claudia Doumit) está más cerca que nunca del Despacho Oval bajo el musculoso pulgar de Patriota, que está consolidando su poder. Butcher (Karl Urban), con sólo unos meses de vida, ha perdido al hijo de Becca (Shantel VanSanten), así como su trabajo como líder de The Boys. El equipo está harto de sus mentiras".

"Así que hay más en juego que nunca, y han de encontrar una manera de trabajar juntos para salvar el mundo antes de que sea demasiado tarde". Tal y como podemos apreciar, los próximos capítulos de The Boys pretenden agravar la crisis política a la que han conducido los delirios de Patriota en paralelo a los tejemanejes corporativos, con numerosas oportunidades de tender puentes entre la ficción y lo que está sucediendo con la política y la cultura de EE.UU.

'The Boys' temporada 4: tráiler

Durante la CCXP celebrada en Sâo Paulo, Brasil, Amazon ha presentado el tráiler oficial de la cuarta temporada. Es el que sigue.

'The Boys' temporada 4: reparto

Patriota sigue interpretado por Antony Starr, mientras que Bill Carnicero mantiene el adusto rostro de Karl Urban. A su alrededor repiten los veteranos: Jack Quaid, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Timer Capone y Karen Fukuhara. Mientras que se añaden unos cuantos nombres más: Susan Heyward, Valorie Curry y el célebre Jeffrey Dean Morgan, que aquí debuta con un papel a su medida.

'The Boys' temporada 4: fecha de estreno

Amazon todavía no ha puesto fecha de estreno para los nuevos episodios de The Boys, aunque es lícito esperarlos para algún punto de 2024.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.