'The Boys' se ríe de la polémica de Florentino Pérez: "Patriota no es superhéroe para Vought"

Uno tiene que tener cuidado con lo que dice y cómo lo dice, sobre todo si hay grabadoras, periodistas o superhéroes cerca. Y si no que se lo pregunten a Florentino Pérez, que es noticia estos días por unos audios filtrados en los que pone a caldo a unos cuantos miembros del Real Madrid. Unos audios que Amazon Prime Video ha querido aprovechar para hacer una irónica campaña contra Patriota, el superhéroe estrella de la serie The Boys al que da vida Antony Starr.

"Patriota no es superhéroe para Vought, qué quieres que te diga... no lo es. Es que no lo ha sido nunca", se puede escuchar a una voz distorsionada que suena muy parecida a la del empresario y presidente del Real Madrid. Una pequeña broma y guiño cómplice a la polémica que rodea estos días a Florentino Pérez con las conversaciones filtradas que está publicando el diario El Confidencial. "Es una de las grandes estafas de Vought, la otra es Maeve", añade la voz en referencia a la superheroína interpretada por Dominique McElligott.

🔴 ÚLTIMA HORA: Se filtran comprometidas declaraciones sobre los grandes héroes de Vought International. pic.twitter.com/EFoRolqftK — Prime Video España (@PrimeVideoES) July 14, 2021

De todo este revuelo que mantiene en vilo a los seguidores del Real Madrid y aficionados al fútbol en general, ha querido valerse Amazon Prime Video para así promocionar una de sus series insignia, The Boys, cuyo estreno de la tercera temporada parece cerca de anunciarse.

