'The Boys': ¿Cuántos episodios tiene la tercera temporada? Fechas de estreno en Amazon

La tercera temporada de The Boys ha llegado con fuerza a Amazon Prime Video con el lanzamiento directo de sus tres primeros episodios. Pero, igual que hizo con la temporada anterior, la plataforma ha decidido practicar un estreno de cadencia semanal con el resto de episodios. Eso significa que si quieres darte un atracón mayor de salvajadas superheroicas aún tendrás que esperar unas cuantas semanas.

The Boys, la adaptación del cómic satírico-mastuerzo de Garth Ennis y Darick Robertson sobre gente en mallas y con superpoderes, es una de las series insignia de Prime Video y con la que la plataforma empezó a experimentar el poder de adicción de los episodios semanales; frente al lanzamiento completo de la primera temporada, la segunda fue a uno por semana con muy buen resultados manteniendo viva la conversación en torno a la serie.

Por lo tanto, los ocho episodios que componen la tercera temporada de The Boys seguirá el mismo modelo. Coincidirá de este modo con el discurrir de otras dos series que apelan a un público similar: Obi-Wan Kenobi y Ms. Marvel, ambas en Disney+, donde los lanzamientos semanales son la tónica habitual.

¿Cuándo se estrenan los episodios de 'The Boys'?

Cada viernes a las 9:01 AM (hora española peninsular) puedes contar con un nuevo episodio de la tercera temporada de The Boys listo para ser disfrutado en la plataforma. Así será hasta el 8 de julio, fecha de lanzamiento del último episodio de la temporada. Este es el calendario de estrenos previsto:

The Boys tercera temporada, episodio 4 "Glorious Five Year Plan" se estrena el 10 de junio.

The Boys tercera temporada, episodio 5 "The Last Time to Look on This World of Lies" se estrena el 17 de junio.

The Boys tercera temporada, episodio 6 "Herogasm" se estrena el 24 de junio.

The Boys tercera temporada, episodio 7 "Here Comes a Candle to Light You to Bed" se estrena el 1 de julio.

The Boys tercera temporada, episodio 8 "The Instant White-Hot Wild" se estrena el 8 de julio.

Y fin. Aunque, a pesar de que la cuarta temporada de The Boys no ha sido anunciada oficialmente, todo indica que esta no será la última carnicería superheroica de Karl Urban y compañía.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.