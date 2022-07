'The Boys': Cabos sueltos y preguntas para la temporada 4

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE THE BOYS 3T]

Desde que The Boys llegara a Amazon Prime Video en 2019, no ha parado de sorprender a los espectadores con su violencia explicitísima, su desinhibición y su irreverencia absoluta. Sin duda, se ha convertido en una de las apuestas más arriesgadas, interesantes e impredecibles en pequeña pantalla, un fenómeno que con su tercera temporada no ha hecho sino romper por completo cualquier tipo de límite en el género superheroico.

Para prueba, ese inicio de temporada con Termita (Brett Geddes) reventando a su novio desde el interior durante un juego sexual o ese Herogasm, el episodio más esperado de la ficción y que cumplió con las expectativas. Su final, como no podía ser de otra manera, nos ha traído finalmente en enfrentamiento entre Solider Boy (Jensen Ackles), vejestorio majara e invencible, y Homelander (Antony Starr), su peligroso hijito, pero con un tercero de por medio que ha acabado con el plan de Butcher (Karl Urban): Ryan (Cameron Crovetti).

El final de la tercera entrega ha dejado así un plan infructuoso, varias revelaciones, algunas despedidas y los peores presagios para la cuarta temporada, que empezará a rodarse en breve. Repasamos todo lo que ha dado de sí El salvaje instante al rojo blanco y sus posibles consecuencias para el futuro de The Boys.

Muerte a Homelander, pero todavía no

El último episodio de la temporada arranca tras la revelación de que Solider Boy es padre de Homelander (al menos, lo hicieron a través de él). Así, este desenlace es la búsqueda por parte de Homelander de una familia tras comprobar que sus 'Supers' solo le traicionan y le decepcionan, por lo que lo primero que hace es in en busca de su hijo Ryan.

El pequeño, tras el rechazo sufrido por parte de Butcher en episodios anteriores y en desesperada necesidad de afecto, corre a los brazos de su padre. Tras recuperar al pequeño y harto de los Siete, el líder arranca las tripas a Black Noir (Nathan Mitchell) por no haberle contado que Solider Boy era su padre, y ordena a The Deep (Chace Crawford) que asesine al candidato a vicepresidente.

'The Boys' Cinemanía

Butcher, consciente de que el Compuesto V que se toman temporalmente puede freírles el cerebro, abandona a Hughie (Jack Quaid) en un baño público para que no siga inyectándose y se va con Soldier Boy a la caza de Homelander. Pese a que el joven del grupo y el resto de la banda de 'The Boys', ahora acompañados de Starlight (Erin Moriarty), tratan de pararles los pies, Butcher, Solider Boy y una recién liberada Queen Maeve (Dominique McElligott) se cuelan en Vought.

Allí, Homelander trata de reconectar con Soldier Boy, pero este lo considera débil y decide acabar con él. Ryan entra en escena para salvar a su padre y Butcher se ve obligado a aliarse con su mayor enemigo por el bien del pequeño. Entre tanto, Frenchie (Tomer Capone) logra replicar el gas con el que pueden neutralizar a Solider Boy y finalmente Maeve se lanza con este por la ventana para evitar que explote dentro del edificio.

Homelander se va con su hijo, Maeve sobrevive al incidente pero se hace pasar por muerta para huir con su exnovia y Solider Boy, debilitado con el gas, es criogenizado. En cuanto al resto de protagonistas, Starlight se une a los 'The Boys', a Butcher le dan meses de vida y Victoria Neuman (Claudia Doumit) se convierte en la mayor amenaza de la próxima temporada tras conseguir el cargo de vicepresidenta.

En los últimos minutos del episodio, Homelander presenta a su hijo a sus seguidores, pero un protestante lanza una botella al niño y el héroe rubio le achicharra el celebro. Para su sorpresa, los allí presentes le vitorean por su acción.

¿Ha muerto Black Noir?

La tercera temporada se ha despedido con la muerte del miembro más silenciosos y enigmático de los Siete rodeado de sus amigos animados. Sin embargo, ya se sabe que el género de las capas y mallas tiende a revivir personajes como si nada, por lo que muchos se preguntan si le hemos dicho adiós definitivamente.

Recordemos que ha sido Homelander el que ha acabado con él de la forma más sangrienta posible, sacándole varios órganos del estómago, tras descubrir que este sabía que Solider Boy era su padre. Y eso que Black Noir había regresado al edificio para pedir al rubio que lo ayudara a acabar con su anterior líder en Payback.

'The Boys' Cinemanía

Por lo pronto, el creador Eric Kripke ha asegurado en una entrevista para EW que Nathan Mitchell, el actor bajo la máscara del personaje, regresará en la cuarta entrega, pero con otro rol. Se tratará de "un personaje totalmente diferente que lleva el traje de Black Noir", ha desvelado el creador.

"Esto no es lo último que hemos visto de Black Noir como héroe. Pero el hombre que había debajo del su traje en la tercera temporada se ha ido. Nathan dará vida a un personaje interesante y muy divertido que vestirá el traje la próxima temporada", ha afirmado.

¿Qué pasa con Maeve?

No sabemos cómo, pero Maeve sobrevive a la explosión de Soldier Boy, aunque, eso sí, pierde sus poderes en el camino. La pregunta, así, sería: ¿cómo ha sobrevivido a semejante caída desde la torre sin sus poderes? Recordemos que Maeve es una de las heroínas más poderosas de The Boys, tanto que Homelander quería tener descendencia con ella. Además, ha tenido poderes desde su nacimiento ya que su madre se inyectó Compuesto V estando embarazada.

'The Boys' Cinemanía

Sea como fuere, la pelirroja está viva al final del último episodio y le revela a Annie que se va a ir con su ex Elena (Nicola Correia-Damude) ahora que ya no tiene poderes. En cuanto a dónde se van a ir, Maeve responde: "A algún lado en el que Homelander no me encuentre". Lo último que vemos de ella es que le dice a Starlight que ya no la necesita, que ella puede saltar, pero Starlight puede volar.

Sin duda, esta no será la última vez que vemos a la heroína en la serie. Si Kripke ha decidido mantenerla con vida, es muy probable que en algún momento quiera recuperarla, aunque solo sea a modo de cameo. Además, ¿alguien realmente cree que Homelander no terminará descubriendo que su exnovia sigue viva? Esperamos de corazón que Maeve pueda disfrutar de su retiro un tiempo, pero mucho nos tememos que pronto regresará la amenaza rubia a su vida.

Soldier Boy, el arma imbatible

Si algo nos ha quedado claro en esta temporada de The Boys es que el personaje de Jensen Ackles es prácticamente invencible e imbatible. Como mucho, se le puede debilitar y encerrar, pero ni décadas de tortura rusa pueden con él.

'The Boys' Cinemanía

Así, aunque Maeve logra evitar que Soldier Boy se lleve consigo a todos los protagonistas lanzándose con él por la torre Vought en plena explosión del héroe, dudamos que la criogenización le pare los pies por mucho tiempo. Además, con lo 'sensible' que se pone Homelander con los asuntos de familia, no sería descabellado que en determinado momento quiera estrechar lazos con su progenitor.

Por otro lado, es un arma demasiado tentadora de controlar para gobiernos, superhéroes, villanos y ese Butcher a quien el tiempo se le acaba para terminar con Homelander. Tampoco sería la primera vez en la que un antagonista regresa en The Boys; recordemos a Stormfront (Aya Cash) al comienzo de esta entrega...

El final de Billy Butcher

Estaba claro que su venganza contra Homelander iba a llevar a Butcher a la tumba. Tras una temporada 3 chutándose Compuesto V letal para poder igualar los poderes de sus adversarios con capas, al bueno de Billy solo le quedan unos meses de vida.

'The Boys' Cinemanía

El pronóstico de los médicos no es alentador: le dan 12 meses, 18 como mucho. ¿Qué significa esto? Que probablemente el protagonista se dé prisa para acabar con Neuman y Homelander, razón por la que no tarda en volver a reunirse con sus compañeros y aceptar a Starlight en el equipo.

Además, tiene que cumplir con la promesa que le hizo a Becca (Shantel VanSanten) y salvar a Ryan de su padre. Aunque de momento no conocemos las intenciones del rubiales con su retoño, algo nos dice que va a influirle en él de la peor de las maneras. Sin duda, a Butcher le quedan pocos pero intensos meses de vida.

Starlight y 'The Boys'

Tenía que pasar: el paso de Starlight de los Siete a The Boys era algo inevitable que se venía gestando desde la primera temporada. Al fin y al cabo, la rubia ha sido la aliada e infiltrada de la organización liderada por Butcher en Vought. Ahora que el grupo ha impuesto una democracia en la que la mayoría ha votado para sumar a Annie, esta por fin es un miembro más.

'The Boys' Cinemanía

No solo un miembro más, sino tal vez el miembro más poderoso. En su eléctrico enfrentamiento contra Solider Boy, la superheroína ha absorbido toda la energía de alrededor y ha conseguido volar y hasta lanzar a Solider Boy por los aires.

Sin duda, es una incorporación imprescindible para 'The Boys' de cara a la guerra contra Homelander y Victoria Neuman. No solo porque es, como hemos comprobado, cada vez más poderosa, sino también porque tiene madera de líder y, con Butcher cuestionado por sus compañeros y la salud bastante tocada, puede encabezar la lucha.

Homelander, Victoria Neuman, Ryan: ¡Acción!

He aquí el tridente más peligroso que The Boys ha presentado hasta el momento, y que promete poner la cuarta entrega patas arriba con su demagogia barata y su discurso de la ira. Homelander se ha convertido en en el Doland Trump de la serie de Eric Kripke, pero con poderes: el paradigma de hombre que más adeptos gana cuanto más violento y brutal se muestra.

'The Boys' Cinemanía

Y, para incrementar su peligro, suma ahora dos aliados importantes. Por un lado, tenemos a Victoria Neuman, ahora vicepresidenta que acerca al rubio a Washington. Además de su afición por hacer explotar cabezas, la exjefa de Hughie supone una amenaza por su actual situación privilegiada dentro de la esfera política.

Por otro lado, está Ryan, que podría llegar a ser incluso más poderoso que su padre. Además, es un obstáculo en el camino de Butcher para acabar con Homelander. Con él en medio, el protagonista tiene que tener especial cuidado a la hora de armar su plan para acabar con el héroe patrio.

Y ahora, ¿qué?

Así, Eric Kripke ha posicionado las fichas de ajedrez en el tablero de cara a la cuarta temporada: Starlight hace más fuertes a los miembros de 'The Boys', pero Ryan y la vicepresidenta Neuman dan ventaja a Homelander, además de su fiel escudero The Deep (si es que las acusaciones de narcisista por parte de su exmujer, con libro incluido, no lo vuelven a dejar fuera de los Siete).

Todo parece indicar que el principal objetivo de la banda de Butcher será Neuman. Soldier Boy está inoperativo, Maeve también. Incluso Stan Edgar (Giancarlo Esposito). Pero cualquiera de ellos podría regresar para equilibrar la balanza (o desequilibrarla) en esta nueva partida. Y no nos olvidemos del nuevo Black Noir, que bien podría ser otra ficha que mueva la balanza en favor de unos u otros, así como otros 'supers' que puedan fichar por la serie.

'The Boys' Cinemanía

En una entrevista a Collider, Kripke ha adelantado que la próxima temporada irá sobre "los hijos", con Ryan jugando un papel fundamental en la trama: "Tanto Butcher como Homelander tienen buenas razones para luchar por Ryan porque se juegan mucho. Si Ryan sigue a Homelander y hay dos Homelanders en el mundo, será una pesadilla para el planeta. Si Butcher lo lleva al lado bueno, será el mejor arma contra Homelander".

A Butcher le quedan 12 meses de vida, como mucho 18, para frenar a Homelander, y ya sabemos que no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones drásticas y políticamente incorrectas para conseguir sus objetivos, por mucho que Starlight o el resto de 'The Boys' quiera impedírselo. Su talón de Aquiles es Ryan, sí, pero también haría cualquier locura por salvarlo. Sea como fuere, la escabechina está asegurada y promete ser sangrienta.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.