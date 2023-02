'The Blacklist': La temporada 10 será la última

No muchas series actuales pueden fardar de haber durado una década en antena. The Blacklist, el thriller de NBC (en España, se puede ver en Netflix, Prime Video y Movistar Plus+) protagonizado por James Spader, se despedirá con su décima temporada, tal y como ha confirmado la cadena.

"No ocurre a menudo que una serie resuene de forma tan profunda con la audiencia como para emitir 10 temporadas, pero The Blacklist ha demostrado ser la combinación perfecta entre productores con mucho talento, una escritura estelar, un elenco que nunca ha fallado y un equipo que siempre ha estado a la altura", ha afirmado en un comunicado la presidenta de contenido de NBCUniversal Lisa Katz (vía Indie Wire).

"Muchas gracias a nuestros colaboradores en Sony, a todo el que en esta década ha hecho de esta serie una parte integral de NBC y, por supuesto, un guiño especial a James Spader, cuya actuación sigue siendo espectacular", ha asegurado Katz.

El showrunner John Eisendrath también se ha hecho eco de la noticia en un comunicado: "Después de 10 años, cientos de casos de la lista y más de 200 episodios producidos, nos sentimos honrados de llegar al final".

"Queremos agradecer a todos en NBC y Sony, a nuestro extraordinario equipo, que ha hecho que lo imposible pase todos los días, a nuestros ingeniosos guionistas y productores, y a nuestro destacable elenco, que ha dado vida a estos personajes", ha continuado Eisendrath: "Gracias a nuestros fans, que se han apuntado a este maravilloso viaje, estamos emocionados por compartir esta última temporada con ellos".

Nuevas amenazas

Durante sus 10 entregas, The Blacklist ha seguido a Raymond 'Red' Reddington (Spader), un exagente de la Marina convertido en criminal que se entregaba al FBI ofreciéndole su lista negra con los delincuentes más peligrosos del mundo a cambio de inmunidad.

En las primeras temporadas, la trama se centraba en la relación entre el protagonista y Liz Keen (Megan Boone), la agente novata del FBI con la que Red tenía que trabajar. Tras la salida de Boone de la ficción, otros personajes ganaron protagonismo, como los interpretados por Diego Klattenhoff, Hisham Tawfiq, Anya Banerjee o Harry Lennix.

La décima y última entrega, que se estrenará el 26 de febrero en EE UU, se centrará en las consecuencias después de que el acuerdo entre Red y el FBI salga a la luz. Criminales de la lista de Red se unirán contra él, poniendo al protagonista y a su equipo en el FBI en peligro.

