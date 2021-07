'The Acolyte': La serie de 'Star Wars' de Leslye Headland resolverá sus dudas sobre 'La amenaza fantasma'

La guionista y directora Leslye Headland (Muñeca rusa) ha aceptado una buena convirtiéndose en la showrunner de The Acolyte. Ese trabajo no solo la pone al frente de un proyecto de Star Wars, sino que también la convierte en la primera persona LGTB que encabeza una producción galáctica.

Sin embargo, aunque todo el mundo le pregunte por lo mismo, Headland tiene sus miras puestas en otros lugares. Por ejemplo, ajustar las cuentas con cómo la saga en general, y La amenaza fantasma en particular, le ayudaron a encontrarse a sí misma durante su adolescencia.

"Cuando se estrenó La amenaza fantasma, yo tenía 18 años y yo era muy, muy fan de Star Wars", comenta la showrunner en una entrevista con The Wrap. "Sigo siendo fan de la saga, pero aquel momento, justo después de los reestrenos y cuando yo estaba en el instituto, coincidió con la época en la que estaba descubriéndome a mí misma sexualmente, artísticamente, y decidiendo qué quería hacer con mi vida".

Headland, que se declara warsie hasta las últimas consecuencias, es consciente de que la precuela no es la película más valorada de la saga, pero sigue siendo importante para ella. "Me intrigaba mucho por qué George Lucas había elegido ese momento en particular para empezar la historia. Mi cerebro de fan de Star Wars se preguntaba: '¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué son así los Jedi?".

"Cuando [la Orden Jedi] está en el poder, ¿por qué no reaccionan como tú esperarías frente a Anakin, y frente a Qui-Gon Jinn cuando él les explica lo mucho que quiere entrenarle y llevarle al redil?", prosigue la showrunner. Y continúa: "Hasta el descubrimiento de Darth Maul te deja con esa sensación de 'hum, interesante'. Así que mi cerebro siempre ha revoloteado en torno a ese área y se ha preguntado qué pasa ahí, o qué ha estado pasando ahí".

The Acolyte estará ambientada durante los días de la Alta República, unos 200 años antes de la llegada del Imperio. Se trata de una época de paz y prosperidad, coincidente con el apogeo de los Jedi, que nunca ha sido mostrada en la pantalla y que le permitirá atar cabos sueltos en el canon de Star Wars.