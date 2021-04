Thandiwe Newton recupera su auténtico nombre, modificado por error hace 30 años

La conoces como Thandie Newton, la actriz de Misión: Imposible 2 (2000), RocknRolla (2008), Han Solo: Una historia de Star Wars (2018), ganadora del Emmy por su papel como Maeve Millay en la serie Westworld, ganadora del BAFTA por Crash (2004) y dos veces nominada a los Globos de Oro. Sin embargo, su auténtico nombre tiene una letra más que ha estado ausente de sus créditos durante 30 años.

A partir de ahora ese error se subsanará y será acreditada como Thandiwe Newton. Algo que debería haber sucedido en su primer trabajo cinematográfico, en el drama romántico La primera vez (John Duigan, 1991), pero que por un fallo de escritura se dejó la 'W' por el camino y así había permanecido hasta ahora. Newton ha declarado en una entrevista para British Vogue que está decidida a reclamar la recuperación de su auténtico nombre.

Melanie Thandiwe Newton es el nombre completo de la actriz; 'thandiwe' significa 'querida' en shona, lengua bantú que es uno de los idiomas oficiales de Zimbabue, de donde procede la madre de Newton. "Ese es mi nombre. Siempre lo ha sido. Estoy recuperando lo que es mío", afirma la actriz, sin dejar en ningún momento claro por qué ha esperado todo este tiempo a señalar la confusión que se ha mantenido durante 30 años a medida que se convertía en una actriz famosa en el cine británico y en Hollywood.

Sin duda, un motivo puede ser que los inicios de Newton no sean un recuerdo del todo grato para ella. En la misma entrevista, la actriz recuerda cómo el director de La primera vez le consultó si podía "oscurecer un poco más la piel" cuando acudió al casting para compartir pantalla con Nicole Kidman. "[A lo largo de mi carrera] he sido demasiado negra y no lo suficiente negra. Soy negra. ¿Qué es lo que quiere esta gente?", exclama ahora.

Con todo, ni siquiera es lo peor que tiene Thandiwe Newton para decir sobre sus inicios. La actriz lleva acusando al director John Duigan de abuso y un comportamiento inadecuado cuando tenía 16 años mucho antes de la eclosión de los movimientos #MeToo y Time's Up.

Y no se ha callado otras experiencias desagradables, como el rodaje de Misión: Imposible 2 por la presión que sentía de Tom Cruise o la visión que daba Crash, quizás el título más (incomprensiblemente) premiado de su filmografía, sobre los problemas del racismo estructural.

Su última reclamación surtió efecto. Acompañó a Evan Rachel Wood al exigir igualdad salarial con sus compañeros masculinos en el reparto de Westworld. Lo lograron en la tercera temporada de la serie de HBO. "No fue digno de celebración. Estaba disgustada". dijo en su momento. "Aunque la gente sabe que puede reclamar, existe el miedo a perder tu trabajo. Siguen diciéndote que si no estás contenta hay muchos otros candidatos para ocupar tu puesto. Pienso que los jefes de los estudios deberían asumir mucha más responsabilidad".