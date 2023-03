'Tha Mandalorian': ¿Cuál es la bestia legendaria de las minas de Mandalore?

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE THE MANDALORIAN 3X02]

The Mandalorian por fin nos ha adentrado en el planeta destruido de Mandalore en Las minas de Mandalore, el segundo episodio de su tercera temporada. Allí se han dirigido Din Djarin (Pedro Pascal) y Grogu con R5, su nuevo droide astromecánico, para dar con las famosas minas. Bajo ellas se esconden las aguas vivas en las que debe bañarse Mando para redimirse por haberse quitado el casco en la anterior entrega.

Pese a que la atmósfera del lugar se puede respirar, confirmando que no está maldito, son muchas las amenazas que se ocultan entre sus ruinas. Las primeras criaturas a las que Din debe enfrentarse para salvar a R5 son los alamitas, que, como explica más adelante Bo-Katan (Katee Sackhoff) a Grogu, acostumbraban a devorar mandalorianos y habitaban los páramos más allá de las ciudades.

Sin embargo, la bestia más destacable del episodio sorprende a los protagonistas en los últimos minutos del episodio. Nos situamos en las minas milenarias de Mandalore, espacio al que Mando y Grogu acceden con ayuda de Bo-Katan.

Allí, frente a las aguas vivas de las minas, hay una placa que dice: "Estas minas datan de la era del primer Mand'alore. Según las antiguas leyendas, antaño habitaba aquí un mythosaurio. Se dice que Mandalore el Grande domó a la mítica bestia. Debido a estas leyendas, se adoptó el emblema del cráneo y se convirtió en el símbolo de nuestro planeta".

Después de que Bo-Katan lea esta inscripción, Din se mete en las aguas vivas, pero el ritual se ve interrumpido cuando algo lo arrastra a las profundidades. Por suerte, su aliada mandaloriana interviene y va tras él, pero durante el rescate se topa con una criatura que parece dormitar: un mythosaurio.

#themandalorian spoilers

THE MYTHOSAUR FUCKING LIVESSS pic.twitter.com/dgVkYxNErx — ً KÍRA ★ mando spoilers (@iCLANOF2) March 8, 2023

¿Qué es el mythosaurio?

Los mythosaurios de Mandalore son criaturas legendarias de gran tamaño consideradas extintas y se mencionaron por primera vez en 1982 en el cómic Star Wars # 69: Death in the City of Bone. Quedaron fuera del canon de Star Wars, como parte de Star Wars Leyendas, después de que Disney comprara Lucasfilm en 2012.

Antiguamente, los mandalorianos domaban y cazaban al mythosaurio como una forma de poner a prueba su fuerza, según Screen Rant. Tras su supuesta extinción, el pueblo mandaloriano convirtió su calavera en el símbolo de Mandalore e incluso sirvió de inspiración para un hacha.

En el universo televisivo warsie, ya habíamos oído hablar de ellos. En la primera entrega de The Mandalorian, el Kuiil con el que se topaba el protagonista se burlaba de él al montar su blurrg con dificultad: "Tus ancestros montaron al gran mythosaurio, seguro que puedes con este potrillo". Además, la Armera (Emily Swallow) había adornado su cueva en el primer capítulo de la tercera entrega con la calavera de la bestia.

La profecía

Y hablando de la Armera, en el episodio 5 de El libro de Boba Fett, esta mencionaba una profecía sobre el ascenso del mythosaurio, que anunciaba "una nueva era de Mandalore". Pese a que el personaje aseguraba no creer en la leyenda, el regreso de las bestias en este episodio de The Mandalorian podría indicar que la profecía se está cumpliendo.

El Imperio creyó que había acabado con Mandalore tras bombardear el planeta y a sus habitantes durante la Gran Purga, pero ahora sabemos que el lugar no está maldito. Bajo la superficie, todavía hay vida e incluso los mythosaurios existen. Este descubrimiento reaviva así la esperanza para los mandalorianos supervivientes en un futuro para su hogar.

Bo-Katan, que insiste en no creer en leyendas, parece haber reconocido a la criatura al ir a rescatar a Mando. Además, la guerrera proviene de la realeza mandaloriana y no puede obviar la relevancia de lo que ha visto y su relación con la profecía. Tocará esperar unas semanas más para ver qué significa este descubrimiento para nuestros protagonistas y para el futuro de Mandalore.

