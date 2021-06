Teseractos, multiversos y 'Teletubbies': así es 'Loki', la serie más ansiada de Marvel

Kate Herron se enamoró de Marvel con la serie animada de los X-Men. “Crecí amando esos dibujos y recuerdo intentar teñirme desastrosamente el pelo de blanco como Tormenta”, nos cuenta por videollamada. Pertenece a esa generación millennial que conoció a los héroes más emblemáticos de la Casa de las Ideas en versión animada y después, en plena veintena, descubrió a muchos otros personajes de las viñetas en el prolífico MCU.

Entre ellos, Loki, el hermanísimo tramposo y embaucador que pronto captó toda su atención con sus tretas. “No puedes evitar apoyarle”, dice, con divertida frustración: “Me encantan los antihéroes. Cuando se hace bien, como lo han hecho Tom [Hiddleston] y Marvel, son los personajes más complejos e interesantes”. Su amor confeso por el maestro del engaño fue lo que le hizo atreverse a pedir una reunión con Marvel Studios nada más enterarse del desarrollo de la serie Loki.

“Preparé mi presentación a lo grande. Trabajé en un documento de seis páginas: había ideas para la historia, referencias visuales, música, opciones de casting... Traté de abarcarlo todo, y funcionó”, asegura satisfecha la directora de la ficción, una de las más esperadas de la Fase 4 gracias al carisma indiscutible de su protagonista. Al preguntarle por esas influencias que impresionaron a los jefazos del estudio, afirma que su intención era rodar “una carta de amor a la ciencia-ficción” y menciona entre risas referentes tan variopintos como Metrópolis, Brazil y Teletubbies.

Loki con Mobius M. Mobius (Owen Wilson con canas), responsable de monitorear las diferentes líneas temporales Marvel Studios

Para la también productora, recién salida de Sex Education y fichaje improbable por su falta de experiencia en el género, fue a su vez fundamental encontrar el alma del show más allá de la parafernalia marvelita: “Una de mis pelis favoritas es Parque Jurásico porque, cuando quitas los fuegos artificiales, los personajes te importan, te identificas con ellos. Sex Education me enseñó a desechar las particularidades de un género y preguntarme de qué va la historia. En Loki, si quito los elementos de ciencia-ficción y de cómic, ¿qué estoy contando?”.

La respuesta es una reflexión de seis episodios sobre la identidad: “Exploramos si alguien es realmente bueno o malo, si nuestras acciones pasadas nos definen, si podemos cambiar”. Pese a lo recelosa que se muestra Herron a la hora de desvelar información sobre este proyecto, sabemos que el Loki con el que nos reencontramos en esta nueva apuesta es el que roba el Teseracto en Vengadores: Endgame, después de que los héroes vengadores vuelvan atrás en el tiempo a la batalla de Nueva York.

Es aquel Loki que se confabuló con Thanos para invadir la Tierra en 2012, y no el que se redimió (más o menos) en Thor: Ragnarok y se sacrificó en Vengadores: Infinity War. “Este no es el Loki cuya evolución hemos ido viendo en una década en la que ha pasado de villano a antihéroe”, dice Kate. Mejor no esperar nada bueno de él.

Nunca confíes en Loki (solo quiérelo)

Si bien conocemos al engañoso protagonista, Loki se aleja de los cómics para ofrecer una versión “nueva y única” del personaje, aunque honrando lo que se ha hecho con él hasta ahora, esa combinación perfecta entre “comedia, emoción y la mejor acción”. Por lo pronto, todo parece indicar que el bueno de Loki ha estado haciendo de las suyas con el Teseracto y ha cabreado a cierta organización, la Autoridad de Variación del Tiempo (TVA), responsable de vigilar y eliminar líneas temporales para así cuidar la paz entre las dimensiones alternativas (ojo que arranca el multiverso).

También son los encargados de castigar a todos aquellos que alteren el tiempo, como el hermano de Thor, a quien le tocará unirse a ellos para arreglar diversas variaciones. Un organismo con semejante tarea bien merece un líder a la altura del cometido. En este caso, se trata del Mobius M. Mobius de Owen Wilson, quien va a sorprender en este papel, promete Herron recordando su primera conversación telefónica con el actor: “Me dijo: ‘Quiero hacer algo totalmente diferente, que la gente no espere’. Y lo ha conseguido. Ha hecho algo muy especial”.

La jueza Ravonna Lexus Renslayer (Gugu Mbatha-Raw) Marvel Studios

No es el único nombre propio que se cuela en el universo Marvel; la serie también presentará a la jueza Ravonna Lexus Renslayer de Gugu Mbatha-Raw. Y como entrar en el MCU puede provocar algo de vértigo, la directora pensó en el mayor experto en la materia para que diera una charla al equipo antes de empezar a rodar. “Cuando arrancamos la producción, pedí a Tom Hiddleston que diera una ‘clase’ sobre Loki”, cuenta Herron: “Quería que todos estuviéramos unidos en este viaje, sabiendo quién es el personaje y qué ha hecho antes, aunque ahora lo llevemos por otro camino”.

Kate Herron comparte viaje con el guionista Michael Waldron (también detrás del libreto de Doctor Strange in the Multiverse of Madness), junto a quien se estrena en el universo de capas y mallas capitaneado por Kevin Feige, ese en el que se ha adentrado decenas de veces como espectadora, pero en el que ahora le toca dar la talla desde el otro lado de la pantalla.

“Marvel es como las historias que se cuentan en la hoguera, con cada creador narrando su versión. En mi versión de Loki, cada vez que pensaba: ‘Esto es demasiado loco’, me decían: ‘Hazlo más loco”, asegura sobre su colaboración con el estudio. Hablando de creadores, su nombre se suma al de cada vez más directoras al frente de proyectos del MCU: “Es genial estar en tan buena compañía, con Cate Shortland, Chloé Zhao o Nia DaCosta, estoy muy agradecida por ser parte de esto. He crecido amando Marvel, estoy feliz”. Y no ha tenido que teñirse el pelo de blanco.

Loki se estrena el 9 de junio en Disney+.