¿Tendrá 'El nuevo empleado' segunda temporada en Netflix?

Noah Centineo ha vuelto... y su regreso ha sido un éxito. En El nuevo empleado, la serie de Netflix estrenada el pasado 16 de diciembre, el actor interpreta a Owen Hendricks, un joven recién graduado en derecho que, durante su primera semana trabajando para la CIA, es chantajeado por una antigua agente que amenaza con revelar secretos de estado a menos que el nuevo empleado la ayude a salir de la cárcel.

El regreso del actor a la plataforma de streaming, donde lo conocimos por primera vez como Peter en A todos los chicos de los que me enamoré, cuenta con la dirección de Alexi Hawley, creador de series como Castle o The Rookie, por lo que la acción policíaca con toques de comedia estaba más que asegurada. Los 8 episodios que componen la serie desembocan en un final que ha dejado a los espectadores queriendo saber más pero, ¿se sabe algo de la segunda temporada de El nuevo empleado?

¿Qué pasará con Owen Hendricks?

En una entrevista para Screen Rant, Hawley ha reflexionado sobre los últimos cinco minutos de la serie. "Fuimos a lo grande con ese final, pero estaba merecido. Al final, habíamos estado tramándolo todo desde el principio", ha afirmado. "Queríamos que fuese potente y que fuese inesperado, pero también completamente orgánico con la dirección que se estaba tomando durante toda la temporada".

Aunque ha avisado de que "no spoileará nada", y aunque no esté confirmada una segunda temporada, el showrunner ha comentado cómo ve el futuro del personaje de Centineo en una posible nueva entrega. "Creo que tiene que lidiar con el impacto de lo que ha vivido [...]. Era muy importante para nosotros y para la serie que... no es un héroe de acción. No coge un arma hasta el final. Y después está increíblemente afectado por lo que ha pasado".

Sin embargo, a pesar del drama, el creador ha afirmado que "no queremos perder la diversión de la serie o del personaje. Simplemente, ahora tiene que lidiar con un poco de realidad, algo que es super real. Así que, la pregunta es: ¿Lidiará con ello o lo reprimirá?".

A la espera de confirmación de una segunda temporada, todos los episodios de la primera temporada de El nuevo empleado están disponibles en Netflix.

