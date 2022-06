'Ted Lasso' dice adiós: el showrunner confirma que la tercera será la última temporada

No hay victorias, fichajes ni charlas motivacionales suficientes en el mundo para paliar una noticia así. Probablemente la gran decepción, el gran adiós en el mundo del fútbol este año. Y no, no estamos hablando de la renovación de Kylian Mbappé por el Paris Saint-Germain, sino la finalización (que no cancelación) de Ted Lasso tras la que será su tercera temporada. El cartel de 'Believe' se cae, las luces del estadio se apagan.

Así lo ha confirmado en una entrevista Brendan Hunt; co-creador, guionista e intérprete de la serie, en la que da vida a la mano derecha de Lasso, Coach Beard. El otro co-creador de la serie, Bill Lawrence, había manifestado anteriormente su intención de continuar la serie más allá de la tercera temporada, pero esos sueños se han hecho trizas con las últimas declaraciones de Hunt.

"Solo puedo decir que esta será la última serie. Siempre se pretendió que fuera una serie de tres temporadas. Hay muchas historias que desenredar y resolver de una manera u otra en la tercera, pero cuando termine todo lo que puedo decir es que tendremos mucho cuidado en aterrizar el avión de una manera adecuada y amorosa", afirma Hunt al ser preguntado por cómo será la nueva (y ahora última) temporada del A.F.C. Richmond bajo las órdenes de Ted Lasso (Jason Sudeikis).

Ted Lasso comenzó siendo una de las primeras y más sencillas series de Apple TV+ y ha acabado convirtiéndose en un fenómeno popular, siendo capaz de algo tan insólito como poner de acuerdo a no futboleros y amantes del balompié. El carisma de Jason Sudeikis en el papel del entrenador Lasso, sumado al ingenio de los diálogos y la mezcla de bondas y acidez de sus secundarios han hecho de ella una de las grandes series de comedias recientes, como así lo demostró en los pasados Emmy llevándose hasta 7 estatuillas.

De ahí que sea una lástima tener que decir adiós ahora que el equipo estaba empezando a funcionar, pero como se ve la serie siempre estuvo pensada de esa manera y puede que después de todo estemos preparados para despedir al mejor entrenador de la ficción.

