‘Ted’ está de vuelta: Peacock pone en marcha una serie sobre el malhablado oso de peluche

Ahí donde la veis, Ted es ahora mismo la comedia original (esto es, que ni un remake ni una secuela) más taquillera de todos los tiempos, superando los 750 millones de dólares de recaudación. Era lógico que tras su estreno en 2012 Seth MacFarlane pusiera en pie una secuela, y aunque Ted 2 tampoco funcionó mal esto fue todo lo que supimos del carismático oso de peluche durante los siguientes años. Hasta que, de improviso y según recogen medios como Slash Film, Peacock ha anunciado tener en marcha una serie dedicada al personaje, trayendo a MacFarlane de vuelta.

Peacock es el servicio de streaming de NBCUniversal (uno de tantos servicios de los que no tenemos noticia en España), que debutó hace algunos meses con la fallida producción original A Brave New World. Esta enésima adaptación de Aldous Huxley fue cancelada fulminantemente, y la plataforma se encuentra a la búsqueda de nuevas marcas con las que competir en la disputada guerra de streaming. Ted proviene de dos películas muy queridas por el público, de modo que podría ser un buen contendiente. Está producida por Fuzzy Door, la compañía de MacFarlane que también nos trajo otras creaciones como Padre de familia o Padre Made In USA.

Por lo pronto es MacFarlane el único nombre confirmado, que tras dirigir y escribir las películas (y ponerle voz al susodicho Ted) ejercerá de productor ejecutivo, con la idea de que también doble al oso de peluche. Está algo menos claro que Mark Wahlberg (intérprete del compañero de aventuras de Ted) regrese para la serie, y quizá esta nueva Ted tenga al oso como único protagonista. Peacock no tantea de momento ninguna fecha de estreno.

