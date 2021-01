Teaser de 'The Underground Railroad', la serie de Barry Jenkins para Amazon

Música ambiental, fotografía exquisita, una hipnótica cámara lenta… y el alarde formal de contar su historia al revés. No cabe duda: este clip es el avance de un trabajo de Barry Jenkins, el director de Moonlight y El blues de Beale Street. Pero ojo, porque no es el adelanto de una nueva película sino de The Underground Railroad, la serie que el cineasta prepara para Amazon.

Basada en la novela de Colson Whitehead, ganadora del Pulitzer, The Underground Railroad contará la historia de Cora (Thuso Mbedu) y Caesar (Aaron Pierre), dos esclavos fugitivos que recurren a la legendaria red de apoyo para quienes huían de las plantaciones. Tras ellos se lanza Ridgeway, un cazarrecompensas interpretado por Aaron Paul.

Eso sí: no esperes un drama histórico al uso, porque The Underground Railroad tendrá mucho de fantástico. En su realidad alternativa, el famoso 'ferrocarril subterráneo' será un auténtico tren hacia la libertad, con túneles y estaciones.

De momento, The Underground Railroad no tiene fecha de estreno. Pero, dada la calidad de este adelanto, nosotros estamos deseando verla.