Taika Waititi interpretará a Barbanegra en una serie de piratas de HBO Max

Pocas personas hay en Hollywood tan ocupadas como Taika Waititi. Una vez se consagró con Thor: Ragnarok y Jojo Rabbit (ganadora del Oscar a Mejor guion original), su agenda empezó a abarrotarse de proyectos que iban desde el film Next Goal Wins (actualmente en posproducción), sus pequeñas aportaciones en The Mandalorian (como director y persona bajo el traje de IG-11), la serie Reservation Dogs en FX que produce, su aparición en Free Guy (estreno definitivo el 13 de agosto), su vinculación con la serie Lo que hacemos en las sombras, una película de Star Wars por determinar y la dirección de Thor: Love and Thunder (estreno el 6 de mayo de 2002).

Es probable que nos dejemos algo, pero ahora debemos centrarnos en un proyecto concreto al que acaba de decirle sí, como de costumbre. Se trata de la serie de HBO Max Our Flag Means Death, dedicada a la aventura y la piratería y basada libremente en las andanzas de Stede Bonnet, un aristócrata británico que quiso abandonar su vida de privilegios para practicar el pillaje en alta mar. Waititi figura como productor ejecutivo y dirigirá el piloto, paralelamente a formar parte del reparto como el legendario Barbanegra, personaje con el que Bonnet se cruzará.

“Nuestro Barbanegra es una leyenda, un amante, un luchador, un genio táctico, un espíritu poético, y alguien un poco loco. Solo un hombre puede interpretarle, y ese es el gran Taika Waititi. Estamos encantados de que haya decidido ponerse la barba”, explica David Jenkins, que ejerce de showrunner junto a Garrett Basch (The Night Of) y Dan Halsted (Algo en común). Waititi no es el único actor confirmado, ya que Our Flag Means Death también ha fichado a un viejo conocido suyo como el protagonista Stede Bonnet: Rhys Darby, con quien trabajó en la serie Los Conchords y en la película Lo que hacemos en las sombras, que Waititi dirigió junto a Jemaine Clement.

Aún no hay fecha de estreno ni de rodaje para esta serie de aventuras.