Sylvester Stallone protagonizará ‘Kansas City’, la nueva serie de Taylor Sheridan y Terence Winter

La trayectoria conjunta de Taylor Sheridan y Terence Winter permite rastrear las grandes virtudes del drama criminal estadounidense actual. En el caso del primero, sus trabajos como guionista (Sicario) y director (Wind River) han precedido una exitosa faceta como showrunner en Yellowstone o Mayor of Kingstown, mientras que en el caso del segundo destaca su trabajo como guionista en Los Soprano o El lobo de Wall Street y su labor al frente de Boardwalk Empire. El apellido de Winter es tan prestigioso, de hecho, que hace unos meses estaba envuelto en la primera serie derivada de The Batman con destino HBO Max, pero su abandono del proyecto le ha supuesto un serio revés.

Por suerte, Winter ha encontrado una nueva serie de la que hacerse cargo, donde unirá fuerzas con Sheridan. Se trata de Kansas City, próximo título de Paramount+ que, según Deadline, ha fichado a Sylvester Stallone como protagonista. La estrella ultima negociaciones para encabezar el proyecto, en lo que sería su primer gran papel televisivo tras series de los 70 como Police Story y Kojak, y luego de haber participado brevemente en This is Us. El anuncio tiene lugar mientras Stallone rueda Los mercenarios 4, luego de intervenir en El Escuadrón Suicida y confirmado que se reunirá con James Gunn en Guardianes de la Galaxia Volumen 3 (estreno 5 de mayo de 2023).

Kansas City cuenta la historia de Sal (Stallone), líder mafioso que se ve obligado a desplazarse de Nueva York a esta ciudad de Missouri, donde tratará de hacerse con el poder. Winter dirigirá varios capítulos de esta prometedora intriga gangsteril, que cuenta con todo el entusiasmo de ViacomCBS luego de que esta anunciara hace pocos días que acortaría la ventana de exhibición tradicional en favor del streaming. Así lo constata el productor David C. Glasser: “Taylor es un creador conocido por los personajes multidimensionales que crea y los complejos mundos que construye. Poder tener al legendario Sylvester interpretando a uno de estos personajes es un verdadero privilegio”.

No hay detalles de cuándo empezaría a rodarse Kansas City, y Paramount+ aún no ha tanteado una fecha de estreno.

