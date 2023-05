'Succession': Los mejores insultos y frases ofensivas de la serie

El oro, la fama, el poder. Todo lo tenía la familia Roy, quizás la más excesiva de nuestras pantallas. Sin embargo, a pesar de contar con lujosos yates y cómodos helicópteros, incluso con todas las necesidades de su vida resueltas, todos ellos acostumbraban a enfadarse, a gritar, a llorar e insultarse.

Los guionistas de Succession supieron, más que ningún otro grupo creativo, añadir humanidad a esta familia a través del diálogo y, más concretamente, del insulto, de la descalificación. Súbete al barco del capitán Haddock y prepárate para un repaso a los puñales verbales que te enganchaban a tu serie favorita.

[OJO: este artículo contiene SPOILERS de 'SUCCESSION']

15. I wondered why you looked like a goose trying to shit a house brick, you piece of dirt / Ya decía yo que parecías demasiado nerviosa, hija de la gran puta. Kendall a Shiv en T4 E8 – 'AMÉRICA DECIDE'.

Succession está repleta de momentos como este, en los que una traición es respondida con una mezcla de resentimiento e ingenio. Kendall, que minutos antes había sentido una conexión con su hermana, descubre que estaba siendo manipulado. La traducción es de las peores que hemos encontrado.

Roman (Kieran Culkin) y Gerri (J. Smith-Cameron) en 'Succession' HBO

14. Don’t threaten me, Gerri, I don’t have time to jerk off / No me amenaces, Gerri, ahora no puedo cascármela. Roman a Gerry en T3 E2 – 'MISA EN TIEMPO DE GUERRA'.

El turbio idilio entre Gerri y Roman ha dado numerosas frases para la memoria. Este momento es uno de tantos, lleno de ironía, pero en el que también se intuye una gran represión y una chulería con poco relleno.

13. Well, this is why you don’t hatch a plan with Connor, the first fucking pancake / Fue la primera tortita, que es la que se tira. Shiv a Connor en T2 E8 – 'DUNDEE'.

Shiv intenta boicotear a Marcia, la nueva relación de su padre, pero se encuentra ante el bloqueo de sus hermanos, más receptivos con su presencia. Cuando Connor, el hermano mayor, indica que a él le cae hasta bien, le dispara un dardo tan inesperado como acertado.

Logan Roy (Brian Cox) en 'Succession' HBO

12. Karl, if your hands are clean, it’s only because your whorehouse also does manicures / Karl, si aún tienes las manos limpias es porque en tu casa de putas también hacen la manicura. Logan a Karl en T3 E1 – 'SECESIÓN'.

Quizás sea Logan Roy el personaje con un mayor abanico de insultos, capaz de pasar de breves navajazos a elaborados versos para humillar a cualquiera que se le ponga a tiro. Karl se propone a sí mismo como posible CEO de Waystar y Logan tarda dos segundos en eliminar esa ridícula idea gracias a su ingenio y malicia.

11. Fuck you, too, you pusillanimous piece of fucking fool’s gold. Fucking silver-spoon asshole / Que te den por culo puto gilipollas pusilánime indecente de mierda, puto malcriado ricachón de los cojones. Stewy a Kendall en T2 E1 – 'EL PALACIO DE VERANO'.

Stewy, traicionado por un Kendall que se muestra lánguido y alienado, le espeta una retahíla de palabras malsonantes para que escoja la que más le guste. Porque en ocasiones, los insultos son así de generosos.

10. Romulus,. when you’re laughing, please do it at the same volume as everyone else. We didn’t get you from a hyena farm / Rómulo, cuando te rías, por favor, que sea al mismo volumen que los demás. No vienes de una granja de hienas. Logan a Roman en T2 E5 – 'TERN HAVEN'.

Cuando la familia Roy se reúne para preparar una ofensiva, Roman recibe este golpe sin esperarlo. Otra gran frase de Logan, lanzada con esa capacidad única de parecer improvisada y resultar precisa.

Kendall Roy (Jeremy Strong) en 'Succession' HBO

9. Kendall Roy is not a hero, fam. He’s a bootleg Ross with a daddy complex / Kendall Roy no es un héroe. Es un Ross de imitación con complejo de Edipo. Twitter a Kendall en T3 E3 – LA IRRUPCIÓN.

Esta enciclopedia del insulto que es Succession no podía irse sin hacer un guiño a Twitter, la caverna de lo ofensivo, la reserva de los peores vicios de la humanidad. Cuando Kendall pide a Greg que lea las reacciones del público ante sus recientes apariciones en medios, este tuit es el primero que salta. La comparación con Ross, de Friends, es bastante acertada.

8. What I think he meant to say was that he wished mom gave birth to a can opener because at least then it would be useful / Lo que creo que quiso decir fue que ojalá mama hubiese parido un abrelatas, porque al menos sería de utilidad. Roman a Kendall en T1 E2 – PIFOSTIO EN LA CASA DE PUTAS.

Dentro del aterrador y excitante repertorio de Roman Roy, aquellas cuchilladas que mezclan dolor y complejos familiares son una delicia. Mención aparte para el título del episodio: nada como las palabras putas y pifostio juntas para recuperar el orgullo patrio.

Willa (Justine Lupe) y Tom (Matthew Macfadyen) en 'Succession' HBO

7. At least I’m only getting fucked by one member of this family / Escucha, al menos a mí solo me jode un miembro de esta familia. Willa a Tom en T1E5 – HE IDO AL MERCADO.

Puede parecer que Willa, actual esposa de Connor y mujer ajena al mundo de los Roy, no ha tenido acceso a grandes one liners a lo largo de la serie, pero este es uno de los mejores, digno miembro del top ten final. Cuando Tom Wambsgans intenta destruir su confianza, responde con esta ola de sinceridad y un portazo en la cara.

6. 'The Logan Roy School of Journalism? What's next, the Jack the Ripper Women's Health Clinic? / Escuela ‘Logan Roy’ de periodismo. Y luego, ¿qué? ¿La clínica ‘Jack el destripador’ para la mujer? Ewan a Logan en T2 E8 – DUNDEE.

Ewan Roy, interpretado por un magnífico James Cromwell, aprovechaba cada oportunidad que se le presentaba, para insultar a su hermano Logan. Podía comparar su trabajo con el de Hitler o acudir a su funeral para explicar a todos los presentes cada uno de sus pecados. Esta es una de sus mejores propuestas.

5. Fucked by the dry cleaner / Pisoteada por el provinciano. Roman en referencia a Tom en T4 E10 – CON LOS OJOS ABIERTOS.

Este insulto, perteneciente a los últimos minutos de la serie, no solo es una brillantez que mezcla visión de futuro y acidez. También es un gran homenaje final a un tipo de insulto muy concreto que Succession ofrece una y otra vez: el comentario por lo bajo, el murmullo que entra en el tiempo de descuento, la chorrada que cuela y hace el corte. Una delicia.

Tom (Matthew Macfadyen) y Shiv (Sarah Snook) en 'Succession' HBO

4. Your earlobes are thick and chewy, like barnacle meat / Tienes los lóbulos de las orejas gorditos. Como carne de percebe. Tom a Shiv en T4 E5 – LA LISTA NEGRA.

Los insultos de Tom son como los cuadros de Dalí, como las canciones de Frank Zappa, como las tortillas de Ferrán Adriá. Hay en sus ganas de hacer daño una dosis importante de inseguridad que convierte sus ofensivas en expresiones entre el surrealismo y lo poético. Aunque Greg ha sido el recipiente de algunas maravillosas, ¿cuál podría quitarle el trono a esta, que emplea el uso de la palabra “percebe”?

3. What is that? Date Rape by Calvin Klein? / ¿A qué hueles? ¿A Violación, de Calvin Klein? Shiv a Roman en T1 E1 – CELEBRACIÓN.

Llegamos al top 3 con un insulto clásico de Shiv. Inesperado, inteligentísimo. Aunque todos los personajes recorren cada kilómetro de la carretera de la frustración, Shiv suele ser más contenida y atiza con la misma agudeza con la que traiciona.

Kendall (Jeremy Strong) y Roman (Kieran Culkin) en 'Succession' HBO

2. You’re not a real person / No eres una persona real. Kendall a Roman en T3 E7 – DEMASIADO CUMPLEAÑOS.

¿Existe el insulto emotivo? ¿El insulto dramático? ¿Puede darte pena un improperio? La tercera temporada de Succession nos ofreció este increíble episodio, en el que la relación entre los hermanos Roy se rompería como nunca antes habíamos visto. En uno de los peores momentos para Kendall, traicionado por su familia el día de su cumpleaños, mira a los ojos a su hermano y solo consigue articular esta frase.

1. What are you waiting for? A kiss? Fuck off! / ¿Qué estás esperando? ¿Un besito? Pírate. Logan a Roman (y a todo el mundo) en T2 E2 – VAULTER.

Sirva este ejemplo como homenaje a todos los ‘Fuck off’ que Brian Cox ha soltado mientras interpretaba a Logan Roy y que le perseguirán siempre, mientras miles de fans de todo el mundo le piden que les arroje su ira a la cara. El insulto breve, conciso, nacido de una ira sin tratar, hiriente y perfecto.

